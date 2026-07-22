전용 60~84㎡, 총 441가구 분상제 적용, 75% 특별공급

대우건설은 오는 8월 인천 서해구 검암역세권 공공주택지구 B-1BL에 공급하는 민간참여 공공분양 아파트 ‘검암역 푸르지오 프라베뉴’(조감도)를 분양할 예정이라고 22일 밝혔다.

‘검암역 푸르지오 프라베뉴’는 지하 2층~지상 25층, 3개동, 60~84㎡(전용면적), 총 441가구 규모로 대우건설이 올해 처음 선보이는 민간참여 공공분양 아파트이다.

단지는 공항철도·인천2호선 검암역이 인접해 ‘서울 옆세권’ 입지에 더블역세권 교통망까지 갖추고 있다. 민간참여 공공분양 단지인 만큼 분양가상한제가 적용되며, 전체 공급 물량의 약 75%가 특별공급으로 배정된다. 생애최초와 신혼부부 등 무주택 실수요자는 민간분양보다 상대적으로 청약 기회를 넓게 가질 수 있다. 신생아 특별공급 배정과 우선공급 등의 혜택도 적용돼 민간분양 가점제에서 상대적으로 불리했던 30~40대 실수요자들의 관심이 집중될 것으로 전망된다.

단지가 들어서는 인천 검암역세권 공공주택지구는 인천 서해구 검암동과 경서동 일원에 조성되는 공공택지다. 인천도시공사(IH)에 따르면 약 81만1000㎡ 규모로 개발되며 계획인구 1만6200명(6636가구)을 수용할 예정이다.

단지는 공항철도와 인천지하철 2호선 환승역인 검암역을 도보로 이용할 수 있는 더블역세권 입지를 갖췄다.

도로 교통망도 우수하다. 청라IC를 통해 인천국제공항고속도로와 수도권제1순환고속도로 진입이 편리하며, 서울과 수도권 주요 지역으로 이동하기 수월하다. 향후 검암역 복합환승센터 개발이 완료되면 광역교통 여건은 더욱 개선될 전망이다.

검암역세권 공공주택지구에 인접해서는 간재울초, 검암초, 검암중, 간재울중, 서인천고 등이 위치해 있다. 단지 주변에는 아라뱃길 수변공원과 상동공원, 드림파크 야생화단지 등 다양한 녹지공간이 조성돼 있다. 이마트 검단점, 가톨릭관동대학교 국제성모병원 등 청라국제도시의 다양한 생활 인프라도 편리하게 이용할 수 있다. 서정은 기자