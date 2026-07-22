[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 남동구가 보건복지부 주관 ‘2026년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 종합평가’에서 기초자치단체 부문 대상을 수상했다.

남동구는 2023년과 2024년 대상, 2025년 최우수상에 이어 올해 다시 대상을 차지하며 4년 연속 전국 최고 수준의 노인일자리 운영 성과를 인정받았다.

또 남동구 노인인력개발센터와 남동시니어클럽, 대한노인회 인천남동구지회도 우수 수행기관에 선정돼 총 3500만원의 인센티브를 확보했다.

확보된 예산은 참여 어르신의 근무환경 개선과 신규 사업 발굴, 종사자 역량 강화 등에 활용될 예정이다.

남동구는 올해 368억원의 사업비를 투입해 4개 수행기관을 통해 7857명의 어르신에게 다양한 일자리를 제공하고 있다.

이병래 남동구청장은 “이번 성과는 어르신들과 수행기관 관계자들의 노력이 함께 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 어르신들의 경력과 건강을 고려한 맞춤형 일자리 확대와 안전한 근무환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.