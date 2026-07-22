국내 최대 전시회 ‘K-디스플레이 2026’ 개막 이청 협회장 “AI 확산으로 새 시장 빠르게 열려” 휴머노이드 로봇 얼굴 부위 OLED 시제품 눈길 삼성, 지름 80㎜ 구멍 구현한 車 디스플레이 첫 선 LG, 사무용 모니터 ‘27인치 5K OLED 패널’ 공개

[헤럴드경제=김현일·박지영 기자] 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 22일 개막한 국내 최대 규모의 디스플레이 산업 전시회에서 휴머노이드 로봇과 미래차를 겨냥한 차세대 기술을 대거 공개했다.

인공지능(AI) 수요 급증으로 디스플레이 시장에서도 다양한 영역에 걸쳐 기술 진화가 빠르게 진행되고 있는 가운데 양사는 혁신적인 폼팩터로 무장한 제품을 선보이며 중국의 추격을 따돌리겠다는 의지를 내비쳤다.

한국디스플레이산업협회장을 맡고 있는 이청 삼성디스플레이 사장은 이날 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 ‘K-디스플레이 2026’ 개막식에서 “AI 확산으로 스마트 글라스, AI 엣지 디바이스, 휴머노이드 등 우리의 주력이 아니었던 영역에서 새로운 시장이 빠르게 열리고 있다”고 바라봤다.

이어 “변화를 기회로 만들기 위해 정부의 적극적인 지원 속에 대기업의 과감한 투자와 소재·부품·장비 기업들의 혁신적인 기술이 맞물릴 때 K-디스플레이의 새로운 번영이 시작될 것”이라고 강조했다.

삼성디스플레이는 이번 전시회에서 지름 80㎜의 ‘빅 홀(Big Hole)’을 구현한 차량용 센터페시아(운전석과 조수석 사이 조작부) 디스플레이 시제품을 처음 공개했다. 화면 표시영역 위에 구멍을 만드는 HIAA(Hole in Active Area) 기술을 적용한 제품이다.

기어 변속 다이얼과 에어컨 송풍구를 디스플레이 구멍에 맞춰 장착하는 만큼 보다 자연스러운 차량 인테리어를 완성할 수 있다. 지난 2019년 스마트폰 화면에 지름 5㎜의 카메라 모듈용 홀을 구현하며 업계 최초로 HIAA 기술을 상용화한 지 8년 만에 한층 더 진화한 기술력을 선보인 셈이다.

삼성디스플레이 관계자는 “홀 둘레, 절단부에서 OLED(유기발광다이오드) 유기물과 습기 및 공기 접촉을 막는 정교한 박막 기술을 적용하고 주변부의 화질 및 구동 안정성을 유지하기 위해 신호별 특성에 최적화된 회로 설계를 구현했다”고 설명했다.

6.9형 OLED로 구현한 휴머노이드용 디스플레이와 1.3형 원형 OLED가 적용된 ‘OLED 컴패니언 AI 토이’도 처음 선보였다. 로봇의 얼굴 역할을 하는 OLED 디스플레이를 통해 표정과 상태를 보여주며 디스플레이의 새로운 가능성을 보여줬다. OLED 컴패니언 AI 토이는 캐릭터 인형에 원형 OLED를 결합한 키링 콘셉트로 만들어져 감성을 더했다.

LG디스플레이는 휴머노이드 시장을 겨냥한 ‘P(플라스틱)-OLED 디스플레이 설루션’을 국내 최초로 선보였다. P-OLED는 얇고 가벼우면서도 화질이 뛰어나고 영하 30도, 영상 85도의 극한 환경에서도 안정적으로 작동하는 것이 특징이다.

LG디스플레이는 이를 차량용에 먼저 적용한 뒤 IT용으로 확장해왔다. 휴머노이드용으로도 최적의 디스플레이라는 평가를 받고 있다.

또한, 사무용 모니터 최고 사양을 구현한 ‘27인치 5K OLED 패널’을 최초 공개했다. 그래픽 전문가부터 주식 거래, 의료 등 다양한 산업 환경을 겨냥한 신제품이다. 220ppi의 해상도에 RGB(적색·녹색·청색) 스트라이프 구조를 적용해 색을 더욱 선명하게 번짐 없이 표현한다.

이 제품은 프리미엄 모니터 시장에서 기존 액정표시장치(LCD)를 대체하며 고성능 AI 콘텐츠를 구현하는 최적의 기술로 평가받으며 산업통상부 장관상을 수상했다.