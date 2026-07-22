문세윤 내레이션 참여, 역사·문화·글로벌편 공개 김의 역사·영양학적 가치…한식 캠페인의 첫 활동

[헤럴드경제=정찬수 기자] 동원F&B가 한국 홍보 전문가 서경덕 교수와 함께 ‘김(Gim)의 가치’를 세계에 알리는 다국어 영상 콘텐츠를 공동 제작했다고 22일 밝혔다.

영상은 역사편·문화편·글로벌편 등 총 3편의 시리즈로, 순차적으로 공개될 예정이다. 먼저 역사편은 ‘김의 역사, 세계가 찾는 이유’를 주제로 신라시대부터 이어져 온 김의 역사와 오늘날 김이 얇은 사각형 모양으로 정착하게 된 배경을 소개한다. 김의 영양학적 가치와 글로벌 K-푸드로 성장한 과정도 조명한다. 내레이션은 방송인 문세윤이 맡았다.

이번 프로젝트는 동원F&B와 서경덕 교수가 협업한 글로벌 한식 캠페인의 첫 활동이다. 서 교수는 “전 세계에 한식이 널리 알려지는 상황에서 김의 역사를 세계인들에게 제대로 알리고 싶었다”고 말했다.

한편 동원F&B의 한식 가정간편식(HMR) 브랜드 ‘양반’은 ‘한식 맛의 오리지널’이라는 콘셉트로 다양한 간편식 제품들을 선보이고 있다. 국내 조미김 시장 1위 브랜드 ‘양반김’은 미국·일본·태국 등 전 세계 30여개국으로 수출되고 있다.