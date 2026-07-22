[헤럴드경제=채상우 기자] 파도에 휩쓸린 중학생을 구하고 사라진 ‘튜브 의인’이 현직 군인인 것으로 파악됐다.

해양 경찰은 해당 군인에게 표창을 전달할 계획이다.

22일 속초해양경찰서는 육군 22사단 금강산여단 소속 고영우 하사에게 표창장을 전달할 예정이라고 밝혔다. 고 하사는 이달 19일 고성군 거진11리 방사제 인근 해변에서 물에 빠진 A(13)군을 구조했다.

A군 부모는 온라인 커뮤니티에 고 하사에게 감사함을 전하기 위해 그를 찾고있다는 글을 올렸다.

A군 부모는 “119에 신고한 뒤 발만 동동 구르고 있었는데 번개처럼 나타나 튜브 하나 끼고 아이를 구조해 준 뒤 바람처럼 사라지셨다”며 “시간이 지날수록 의인의 용감한 행동이 얼마나 큰일이었는지 깨닫고 있다”고 언급했다.

이어 “삶의 크고 작은 걱정과 고민은 아무것도 아니었다”며 “물에 빠진 아이가 다시 나왔을 때는 아무것도 중요하지 않았다. 진심으로 감사드린다”고 강조했다.

사고 현장은 비지정해변으로 안전요원이 있지 않았다. 당시 호우특보까지 발효돼 자칫 인명 피해로까지 이어질 수 있는 상황이었다. A군은 가족과 함께 물놀이하다 높은 파도와 강한 조류에 휩쓸려 해안에서 멀어졌다. 고 하사는 이를 목격하자 지체 없이 바다로 뛰어들어 튜브를 이용해 A군을 구조한 것으로 전해졌다.

속초해경은 자신의 안전을 뒤로한 채 신속한 판단과 용기 있는 행동으로 소중한 생명을 구한 공로를 인정해 고 하사에게 오는 24일 표창장을 수여하기로 결정했다.

이우수 속초해양경찰서장은 “위험을 무릅쓰고 생명 구조에 나선 군인의 용기와 헌신에 깊이 감사드린다”며 “이번 사례는 공동체의 안전을 위해 서로가 관심을 갖고 행동하는 것이 얼마나 중요한지를 보여준 사례”라고 말했다.