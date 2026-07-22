대학 운영에 필요한 금융 협력체계 구축 학생·교직원 금융 편의성 제고 미래세대 특화 금융서비스 제공

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 서울시립대학교와 상호 공동발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

지난 21일 서울 동대문구 서울시립대학교에서 체결된 협약식에는 정상혁 신한은행장과 원용걸 서울시립대학교 총장을 비롯한 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.

신한은행은 서울시립대학교와 금고 약정을 계기로 대학 운영에 필요한 금융서비스를 제공하고, 학생과 교직원을 위한 금융 지원을 확대할 계획이다.

신한은행은 대학 운영에 필요한 금융서비스를 제공하고, 체크카드 기능이 포함된 학생증 발급을 지원한다. 이와 함께 학생과 교직원을 위한 다양한 금융서비스와 혜택도 확대할 예정이다.

신한은행은 서울시 금고은행으로서 축적한 공공금융 역량을 바탕으로 서울시립대학교의 교육·연구·행정 전반을 지원하고, 대학 구성원이 편리하게 이용할 수 있는 금융서비스를 지속적으로 제공할 계획이다.

정상혁 신한은행장은 “서울시립대학교와 소중한 동행을 시작하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “서울시 금고은행으로서 서울시립대학교 구성원 모두에게 더욱 쉽고 편리한 금융서비스를 제공하는 것은 물론, 서울시와 함께 서울시립대학교가 세계적인 대학으로 도약하는 데 최고의 파트너가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.