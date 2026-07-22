“식물성 단백질 소재·김 육상양식 등 연구개발 성과”

[헤럴드경제=정찬수 기자] 풀무원의 R&D센터 풀무원기술원이 과학기술정보통신부 주최 ‘2026년 상반기 우수 기업부설연구소 지정서 수여식’에서 부총리 유공 표창을 수상했다고 22일 밝혔다.

이번 표창은 2025년 과학기술정보통신부 ‘최우수 기업부설연구소’로 선정된 6개 연구소를 대상으로 연구개발 성과와 국가 산업기술 발전에 기여한 공로를 인정해 수여하는 정부 포상이다. 지난 21일 서울 강남구 삼정호텔에서 열린 수여식에서 최우수 기업부설연구소 지정패 전달과 부총리 유공 표창 수여가 진행됐다.

풀무원기술원은 지난해 국내 식품업계 최초로 최우수 기업부설연구소에 선정된 데 이어 이번 부총리 유공 표창까지 수상했다. 식물성 단백질 소재와 가공 기술을 비롯해 발효·미생물, 김 육상양식, 세포배양, AI 기반 식품 개발 등 미래 식품 분야 연구를 확대하고 있다.

김태석 풀무원기술원장은 “이번 부총리 유공 표창은 풀무원기술원의 연구개발 역량과 그동안 축적해 온 기술력을 정부로부터 다시 한번 인정받은 성과”라며 “앞으로도 원천기술을 확보하고 연구개발 역량을 강화해 글로벌 수준의 식품 연구를 이어가겠다”고 말했다.