메타·에실로룩소티카 개발 AI 글래스 선봬 가격 69만원부터…음성 기반 AI 기능 제공 통신사 할부금 할인…최소 월 3천원대 이용

[헤럴드경제=차민주 기자] 메타의 인공지능(AI) 글래스가 한국에 상륙했다. 통신3사(SKT·KT·LGU+)가 ‘레이밴 메타 2세대’를 공식 출시한다.

22일 통신3사는 메타와 에실로룩소티카가 함께 개발한 AI 글래스 ‘레이밴 메타 2세대’를 선보인다고 밝혔다. 각 사는 자사 고객이 AI 웨어러블 기기를 합리적인 가격에 이용할 수 있도록 각종 혜택도 제공한단 방침이다.

레이밴 메타는 글래스 형태의 기기에 탑재된 음성·카메라 기능과 메타의 대화형 AI 비서 ‘메타 AI’를 결합한 AI 웨어러블 기기다. 가격은 모델에 따라 기본형 69만원과 편광렌즈 모델 74만원(부가세 포함)으로 구성됐다.

▶최소 월 ‘3000원대’ 이용…통신3사, 할부금 할인 제공=통신3사는 자사 스마트폰 요금제를 활용하는 고객을 대상으로 레이밴 메타의 월 할부금을 할인하는 등 각종 혜택을 선보인단 방침이다.

우선 SK텔레콤은 이날부터 공식 온라인몰 T다이렉트샵과 서울∙경기 지역에 있는 T월드 매장 6곳에서 판매를 시작한다. 구체적인 매장 지점은 잠실롯데점, 대치점, IFC점, 수원스타필드점, 을지로점, 화정역점이다. 각 오프라인 매장에서 제품을 착용하고 체험할 수 있는 시연 공간도 운영된다.

SK텔레콤의 베스트 109, 베스트 프로, 베스트 맥스 요금제에 가입한 고객이 스마트기기 할부금 할인을 선택하면, 24개월 혹은 36개월 동안 월 최대 1만2000원에서 2만4000원을 할인받을 수 있다.

SK텔레콤은 ‘에이닷’을 비롯한 자사 AI 서비스와 AI 글래스의 음성∙카메라 기반 인터페이스를 결합한 특화 서비스 개발도 검토하고 있다고 설명했다.

KT는 본사직영 온라인숍 ‘KT 다이렉트샵’에서 레이밴 메타를 판매한다. KT 멤버십 고객에게는 10% 할인 혜택이 제공된다. 또 KT 다이렉트샵에서 ‘요고69 요금제 디바이스 B형’을 선택하면 24개월 할부 기준 월 1만6000원대(부가세 포함)으로 제품을 이용할 수 있다.

오는 8월 3일부터는 전국 KT 일반 대리점으로 판매를 확대한다. 광화문 온맞이점, 강남 애비뉴점을 포함한 전국 11개 매장에서 체험 공간도 운영할 계획이다. 스마트폰과 함께 해당 제품을 이용하는 고객은 일반 대리점에서 ‘초이스 더블 디바이스’ 요금제를 통해 월 7000원대(부가세 포함, 최대 36개월 할부 기준)로 레이밴 메타를 구매할 수 있다.

LG유플러스는 마니아디바이스 혜택을 운영해 고객의 초기 부담을 줄인단 방침이다. 해당 혜택은 36개월 할부 기준으로 제공되며, 요금제에 따라 단말 할인 혜택이 차등 적용된다.

일반 요금 구간에서는 최대 약 51% 할인 혜택이 적용돼 월 약 9357원에 이용할 수 있으며, 편광렌즈 모델은 최대 약 48% 할인 혜택을 받을 수 있다. 고가 요금제(69·65 요금제 등) 가입 고객은 최대 약 80% 할인 혜택을 통해 월 약 3857원에 이용할 수 있으며, 편광렌즈 모델은 최대 약 75% 할인 혜택이 적용된다.

신세계아이앤씨도 판매에 참여한다. 이 회사는 메타의 기기 제품군 총판사로서 레이밴 메타와 ‘오클리 메타’를 이날부터 국내에 유통한다고 밝혔다. 오클리 메타의 가격은 90만원이다.

신세계아이앤씨는 레이밴·오클리 자체 판매 채널을 제외한 국내 온·오프라인 채널에 제품을 공급하겠다고 언급했다. 전국 이마트 내 일렉트로마트 및 롯데하이마트와 SSG닷컴 등에서 구매 가능하다.

▶메타 AI가 음성 파악해 촬영·번역까지…한국어 지원=레이밴 메타의 특징은 이용자의 음성에 기반해 사진·영상 촬영부터 AI 번역까지 다양한 기능을 제공한다는 점이다. 이용자가 레이밴 메타를 착용하고 ‘헤이 메타(Hey Meta)’라고 호출한 뒤 궁금한 점을 질문하거나 촬영을 명령하면, AI가 이를 인식하고 맞춤형 응답을 제공하거나 해당 지시를 수행한다.

특히 다양한 언어의 음성을 모국어로 번역해 주는 실시간 번역 기능이 강점으로 꼽힌다. 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 독일어을 실시간 번역해 서로 다른 언어를 사용하는 이용자 간 원활한 소통을 돕는다. 최근에는 한국어까지 언어 지원 범위를 확대했다.

아울러 레이밴 메타는 1200만 화소 초광각 카메라를 탑재했다. 이로써 1인칭 시점의 고해상도 사진과 3K 울트라 HD 동영상을 촬영할 수 있단 설명이다. 음성 명령 혹은 안경 측면 버튼을 활용해 사진·영상 촬영이 가능하다.

또 레이밴 메타는 5개의 마이크와 귀를 막지 않는 ‘오픈 이어 스피커’를 적용했다. 주변 소리를 완전히 차단하지 않은 상태에서 전화부터 음악 감상, AI 서비스까지 다양한 음성 서비스를 이용할 수 있다.

무게는 약 50g으로 일반 안경(15~40g)과 비슷한 수준이다. 약한 비나 눈, 땀으로부터 생활 방수를 지원하는 IPX4 등급의 내구성도 갖췄다. 1회 충전으로 최대 8시간 사용할 수 있으며, 충전 케이스를 함께 쓸 시 배터리 지속 시간은 최대 48시간에 달한다. 더불어 32기가바이트(GB) 내장 메모리를 탑재해 1000장 이상의 사진과 100개 이상의 동영상을 저장할 수 있다.