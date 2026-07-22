롯데호텔 부산·시그니엘 부산, 180여명 투입해 만찬·의전 수행 대저 토마토·김해 한우 등 지역 특산물로 귀빈에 ‘부산의 맛’ 선사

[헤럴드경제=정찬수 기자] 롯데호텔앤리조트가 부산에서 열리는 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’ 공식 행사에서 의전 및 케이터링 서비스를 수행한다고 22일 밝혔다.

지난 19일 부산 벡스코에서 개막한 행사는 전 세계 190여개국 정부 대표단과 관계자 등 약 3000명이 참석해 세계유산 등재 여부와 보존 현안을 논의하는 국제회의다. 롯데호텔 부산과 시그니엘 부산은 29일까지 이어지는 위원회 기간 주요 만찬과 식음 서비스를 담당한다. 객실·식음·연회·판촉 등 각 분야의 호텔 전문 인력 총 180여명이 현장 지원에 나선다.

롯데호텔 부산은 행사 첫날인 19일 개회식 리셉션 및 VIP만찬과 20일 협약국 환영 만찬을 마쳤다. VIP만찬에서는 ‘부산의 대지, 한국의 식탁’이라는 주제로 대저 토마토·김해 한우 등 지역 특산물에 오미자 등 한국적인 식재료를 활용한 코스를 제공했다. 건배주로는 국가무형유산 전통주인 ‘문배주’를 제공했다. 롯데호텔 부산은 이어 28일 폐회식 만찬을 맡아 행사의 마무리를 지원한다.

시그니엘 부산은 위원회 중반부에 열리는 주요 행사를 담당한다. 23일 부산시 주재 세계문화유산 만찬에 이어 25일에는 ‘한국의 갯벌 2단계’ 유네스코 세계유산 등재 기원 행사의 식음 서비스를 지원한다. 낙지 등 갯벌 생태계를 상징하는 식재료를 활용해 등재 기원의 의미를 살릴 계획이다.

한편 롯데호텔앤리조트는 지난해 경주에서 개최된 ‘2025 APEC 정상회의’에서도 각국 정상과 주요 귀빈을 대상으로 오찬 및 만찬 서비스를 수행한 바 있다. 회사 관계자는 “격에 어울리는 서비스와 차별화된 미식 경험을 제공하는 데 주력하고 있다”며 “행사가 성공적으로 마무리되도록 최선을 다하겠다”고 전했다.