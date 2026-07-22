성창훈 사장, 체험형 인턴과 격식 없는 소통 맞춤형 특강·저연차 멘토링 등 현장 제안 적극 반영

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국조폐공사가 체험형 청년 인턴들과의 타운홀 미팅을 열고 취업과 진로 설계 지원을 강화한다. 인턴들이 제안한 맞춤형 특강과 저연차 직원 멘토링, 채용박람회 참관 확대 등을 적극 검토해 청년 인재 육성에 나선다는 방침이다.

22일 한국조폐공사에 따르면 공사는 최근 성창훈 사장 주재로 체험형 인턴과 선배 멘토가 함께하는 ‘KOMSCO 타운홀 미팅’을 개최했다. 이번 행사는 형식적인 회의를 벗어나 청년 인턴들의 의견을 직접 듣고 취업 준비와 진로 설계에 실질적인 도움을 주기 위해 마련됐다.

이날 성 사장은 인턴들에게 인턴 생활의 만족도와 취업 준비에 도움이 되는지, 불편한 점은 없는지 등을 직접 물으며 현장의 목소리를 청취했다. 인턴들은 다양한 직무 경험을 위한 맞춤형 특강 개설, 입사 1~2년차 직원과의 취업 멘토링, 채용박람회 현장 참관 기회 확대 등을 건의했다.

성 사장은 참석한 담당 직원들에게 인턴들의 제안을 적극 검토하고 가능한 사항은 반영할 것을 주문했다. 청년들이 체감할 수 있는 지원책을 마련해 공기업의 사회적 책임을 강화하겠다는 취지다.

성 사장은 “청년 인턴십은 단순한 일경험을 넘어 미래 인재로 성장하는 중요한 과정”이라며 “청년들의 목소리에 지속적으로 귀 기울이고 취업과 진로 설계에 실질적인 도움이 되도록 공기업으로서 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.