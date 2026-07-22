2011년 사업 시작 이래 총 1만895기 인프라 구축 완료 한국자동차환경협회에 운영·관리 권한 이관

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 한국환경공단은 21일 서울 용산구 서울비즈센터에서 ‘전기차 공공급속충전기 인수인계 행사’를 열고 2025년 사업으로 설치된 충전기 1290기의 운영·관리 권한을 한국자동차환경협회에 이관했다고 밝혔다.

이날 행사는 공단이 설치한 공공급속충전기를 전문 운영기관인 한국자동차환경협회로 이관해 충전시설의 관리 효율성을 높이고 안정적인 충전 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

‘전기차 공공급속충전기 설치 사업’은 기후부 국고를 투입해 충전 시설이 부족한 소외지역을 중심으로 공공급속충전기를 보급하는 국가 정책사업이다.

앞서 공단은 2025년 6월 사업을 착수한 이후 약 1년 간의 공사를 거쳐 올해 6월 준공을 완료하고, 부지확보부터 설계, 충전기 구매, 시공, 시운전에 이르는 전 과정을 통합 관리했다.

이번 사업을 통해 전국 충전 소외지역 620개 지점에 100㎾ 단독 충전형 540기와 200㎾ 동시 충전형 750기 등 총 1290기의 공공급속충전기를 확충해 전기차 이용자의 편의성을 높였다.

공단은 기후부 역무대행 사업의 일환으로 지난 2011년부터 공공급속충전기 설치 사업을 추진해 총 1만895기의 공공 충전 인프라 구축을 완료했다.

윤용희 한국환경공단 기후환경이사는 “이번 인계를 통해 공공급속충전기의 전문적인 관리 체계를 구축하고 충전 편의성을 한층 높이겠다”며 “앞으로도 충전 사각지대를 해소하고 정부의 2030년 충전기 123만 기 이상 보급 목표를 달성하기 위해 모든 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.