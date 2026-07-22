일부 준주거지역 상향 등 병행하며 사업성 향상… 2646세대에서 3573세대로 약 1000여 세대 확대 23일 민선 9기 출범 후 첫 정비계획 주민설명회… ‘재건축 쾌속 추진’ 본격화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 서준오)가 상계주공6단지 아파트 재건축사업의 정비구역 지정 및 정비계획안 수립을 위한 주민 공람을 하고, 23일 주민설명회를 개최한다.

상계주공6단지는 신속통합기획 방식으로 재건축을 추진하는 상계주공아파트 단지 가운데 최초로 정비계획안 공람 단계에 진입한 선도 사례다. 1980년대 후반 준공된 상계주공단지들은 현재 대부분 신속통합기획으로 재건축을 추진하고 있으며, 6단지는 이번 공람을 통해 사업 추진에 속도를 내게 됐다.

상계주공6단지는 1987년 준공된 대지면적 10만2380.8㎡ 규모의 대단지다. 지하철 4·7호선 노원역 더블역세권과 노원 문화의 거리, 노원구청 등 공공시설 및 생활편의시설이 인접해 재건축 추진 초기부터 높은 관심을 받아왔다.

지난 16일부터 공람 중인 정비계획안에 따르면 기존 15층 2646세대는 최고 59층, 3573세대 규모로 재건축된다. 사업성 보정계수 적용과 일부 구역은 준주거지역으로 상향해 용적률을 높이는 등 사업성 개선 노력이 반영, 도로와 공원 등 기반시설은 물론 S-DBC(서울디지털바이오시티) 지원 공공시설도 함께 반영했다. 향후 S-DBC 개발 효과가 단지까지 이어질 수 있도록 연계성을 고려한 계획이다.

6단지는 2023년 1월 재건축 안전진단을 통과한 뒤 같은 해 11월 상계주공단지 가운데 가장 먼저 신속통합기획 자문을 신청했다. 이후 상계1·2단계 택지개발지구 지구단위계획 재정비와의 정합성 검토로 다소 시간이 소요됐지만, 해당 지구단위계획이 2025년 12월 고시되면서 불확실성이 해소되었고, 사업성을 개선하는 방안을 도출해냈다.

공람은 오는 8월 18일까지 노원구청 재건축사업과와 상계6·7동 주민센터에서 진행된다. 구는 정비계획에 대한 설명과 주민 의견 수렴을 위해 오는 23일 오후 6시 30분 노원구청 2층 대강당에서 주민설명회를 개최할 예정이다.

이번 설명회는 재건축·재개발 쾌속 추진을 핵심 과제로 내세운 민선9기 출범 이후 처음 열리는 주민설명회라는 점에서도 의미가 있다.

앞서 구는 재건축 쾌속추진단(TF)을 출범시키고 현장 밀착형 원스톱 지원체계와 사업성을 높이기 위한 제도 개선을 병행하는 ‘투트랙’ 지원 방안을 발표하는 등 정비사업 추진에 속도를 내고 있다.

서준오 노원구청장은 “6단지를 비롯해 속도를 내는 단지들의 사례는 정비계획 수립 초기부터 전문가와 관계기관 협력이 얼마나 중요한지를 보여준다”며 “모범사례가 지역 전반으로 확산될 수 있도록 현장 맞춤형 소통과 지원을 강화해 재건축 추진에 실질적인 속도를 내겠다”고 말했다.