신림10구역 추진위 승인…관악구 첫 전자 동의로 6개월 만에 동의율 71.27% 확보 성현동 1021 일대 모아주택 4개소 사업시행자 지정…총 2009세대 공동주택 조성 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 재개발과 모아타운 등 주요 정비사업 추진에 속도를 내며 쾌적한 주거환경 조성과 도시 경쟁력 강화에 박차를 가하고 있다.

구는 지난 16일 신림10구역 재개발사업 조합설립추진위원회를 승인하고, 성현동 1021 일대 모아타운 내 모아주택 4개소의 사업시행자를 지정·고시했다.

신림10구역은 신림동 610-200일대에 위치한 면적 19만 6841㎡에 달하는 대규모 사업지다. 인근 건우봉의 자연환경과 난곡생활권의 도시 활력이 어우러진 법정동 신림동의 새로운 자연친화형 대규모 주거단지로 조성될 예정이다.

특히 신림10구역은 전자동의서를 도입해 대규모 사업장임에도 주민 편의성과 참여율을 높이고 동의서 확보 기간을 단축한 관악구의 첫 사례로 주목받고 있다.

구는 지난 2025년 4월 신속통합기획 대상지로 선정된 신림10구역에 대해 올해 1월 추진위원회 구성동의서를 전자동의서와 병행해 검인했다. 이후 검인 6개월 만에 동의율 71.27%를 확보해 지난 16일 조합설립추진위원회 구성을 승인했다.

성현동 1021 일대 모아타운도 사업시행자 지정으로 본격적인 추진 동력을 확보했다.

구는 관련 법령상 지정 요건과 토지등소유자 및 토지면적 동의요건을 모두 충족함에 따라 성현동 1021 일대 모아주택 4개소의 사업시행자로 대신자산신탁 주식회사를 지정·고시했다. 사업대상지 4개소 모두 토지등소유자 75% 이상, 토지면적 3분의 2 이상의 동의율을 확보한 것으로 집계됐다.

성현동 모아타운은 지난 2023년 서울시 모아타운 대상지로 선정된 이후 2025년 12월 소규모주택정비 관리계획 승인을 거쳐 본격적인 사업 추진 기반을 마련했다.

사업시행자로 지정된 대신자산신탁은 자금력과 전문성을 바탕으로 성현동 1021 일대 약 7만2000㎡ 규모의 사업을 전담 추진한다. 후속 절차를 신속히 진행해 사업 기간 단축을 도모하고 모아주택 4개소 통합 개발을 통해 지하 3층부터 지상 35층까지 총 2009세대 규모의 공동주택을 조성할 계획이다.

민선 9기에는 구민이 체감할 수 있는 속도감 있는 정비사업을 추진하기 위해 조직개편을 실시한다. 구는 구청장 직속 ‘정비사업 신속지원단’을 신설, 기존 주택과를 ‘신속주거정비과’와 ‘주택관리과’로 분과하여 정비사업 추진 기능과 주택관리 기능을 각각 전문화할 예정이다.

박준희 관악구청장은 “신림10구역 추진위원회 승인과 성현동 모아타운 사업시행자 지정은 주민들의 적극적인 참여와 관계자들의 노력으로 이뤄낸 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 주민, 추진 주체, 사업시행자와 긴밀히 소통하며 재개발과 모아타운 등 주요 정비사업이 원활히 추진될 수 있도록 행정적 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.