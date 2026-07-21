[헤럴드경제=장윤우 기자] 유튜브 채널 종료를 선언한 방송인 타일러 라쉬가 창업에 나선 근황을 전했다.

21일 타일러는 자신의 인스타그램에 “정말 흥미진진한 경험, 하지 말라는 그 창업을 인생 한 번쯤 해보는 데 의미가 있는 것 같다”고 적었다.

이어 “물론 리스크는 있다. 리스크는 항상 있다”며 “어떻게 보면 안 해보는 것도 감당해야 하는 리스크”라고 했다.

타일러는 “요즘같이 복잡하고 변화가 많아서 어떻게 될지 모르는 세상인데, 이미 리스크가 워낙 많은 세상”이라며 “아직 모자란 것도 많고 부족한 것도 많지만 그걸 채워나가는 과정 자체에 흥미를 느끼고 배움을 찾는 게 원동력이 되는 것 같다”고 밝혔다.

그러면서 자신이 창업한 식품 브랜드 ‘칼파벳’의 제품 ‘한글과자’ 사진도 공유했다. 한글을 소재로 한글 자음과 모음 모양을 본뜬 비건 과자다.

앞서 타일러는 지난 20일 구독자 81만명의 유튜브 채널 ‘타일러볼까요’ 종료를 알렸다.

그는 “시작이 있다면 끝도 있는 법이라, 그동안 알던 ‘타일러볼까요’는 이제 끝이 났다”며 “유종의 미라고, 아름다운 마무리가 되도록 노력하겠다. 앞으로 더 멋진 모습으로 찾아뵙겠다”고 말했다. 당시에는 중단 이유를 밝히지 않았다.

1988년생인 타일러는 시카고대에서 국제학 전공하고 서울대 대학원에서 외교학을 공부했다. 2014년 JTBC ‘비정상회담’으로 얼굴을 알렸다.