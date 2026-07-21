선·후배 창업가 소통의 장, 서울·부산·대전서 개최

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 선배 창업가와 예비·초기 창업자를 연결하는 창업 커뮤니티를 가동한다. 단순한 창업 지원을 넘어 실제 창업 경험과 노하우를 공유하는 네트워크를 구축해 창업 생태계의 선순환을 만들겠다는 취지다.

중기부는 ‘모두의 창업 프로젝트’ 참여자와 선배 창업가가 함께하는 ‘모두의 창업 파운더스 서클’을 서울·부산·대전 등 3개 지역에서 개최한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 창업 과정에서 겪는 시행착오와 고민을 선배 창업가들과 함께 나누고, 지역과 분야를 넘어 지속해서 교류하는 창업 커뮤니티를 조성하기 위해 마련됐다. 중기부는 파운더스 서클을 시작으로 창업가들이 자유롭게 소통하고 협력하는 ‘모두의 창업 커뮤니티’로 확대해 나간다는 계획이다.

이번 행사에는 자율주행 스타트업 서울로보틱스, 오디오 콘텐츠 플랫폼 스푼랩스, 협업 메신저 ‘잔디(JANDI)’를 운영하는 토스랩, 꽃 정기구독 서비스 꾸까, 여행 플랫폼 프렌트립, 짐 배송 플랫폼 짐캐리 등 다양한 분야의 선배 창업가들이 참여한다.

행사는 패널 토크와 라운드테이블로 구성된다. 1부에서는 선배 창업가들이 창업을 결심하게 된 계기와 사업 성장 과정, 위기 극복 경험 등을 공유한다. 이어지는 2부에서는 창업가 1명과 참가자 20여명이 소규모 그룹을 이뤄 창업 과정에서 겪는 현실적인 고민과 해법을 자유롭게 논의하는 시간을 갖는다.

중기부는 단순한 강연 방식에서 벗어나 선·후배 창업가 간 밀도 있는 소통을 통해 실질적인 멘토링 효과를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 파운더스 서클은 지난달 출범한 ‘모두의 창업 프로젝트’의 후속 프로그램 성격도 갖는다. 중기부는 단순한 사업화 지원을 넘어 선배 창업가와의 네트워킹과 멘토링을 강화하는 등 창업 생태계 전반의 연결성을 높이는 데 정책 역량을 집중하고 있다. 앞으로도 지역별 창업 커뮤니티를 지속해서 확대해 창업가 간 협력 문화를 확산시킨다는 방침이다.

노용석 중기부 제1차관은 “이번 파운더스 서클은 선·후배 창업가 간 깊이 있는 연대를 형성하는 첫걸음”이라며 “창업가들이 자유롭게 소통하고 협력하는 모두의 창업 커뮤니티를 구축해 창업이 혼자가 아닌 함께 성장하는 도전이 될 수 있도록 지원하겠다”라고 말했다.