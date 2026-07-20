미혼 한부모 가정·가족 친화 인증기업 집중 지원

[헤럴드경제=서상혁 기자] IBK기업은행은 중소기업 근로자와 소상공인의 일·가정 양립을 지원하고 취약 계층의 양육 부담을 덜어주기 위해 ‘IBK아이돌봄지원’ 서비스를 시작한다고 20일 밝혔다.

중소기업 재직자 및 소상공인 가정을 대상으로 정부지원 ‘아이돌봄서비스‘ 이용 시 발생하는 본인부담금을 가구당 최대 150만원까지 지원하는 서비스다.

올해 상반기 중 정부지원 ‘아이돌봄서비스’를 이용해 본인부담금이 발생한 중소기업 재직자 및 소상공인 확인서를 보유한 개인사업자가 대상이다.

특히 기업은행은 생업과 양육을 홀로 책임져야 하는 미혼 한부모 가정과 가족친화인증기업 재직자를 우선 지원 대상으로 선정해 돌봄 사각지대에 놓인 취약 가정을 집중적으로 지원한다.

기업은행은 올 하반기 정책금융 수행 역량을 극대화하기 위해 생산적포용금융부를 신설하고 중소기업에 대한 금융 지원을 확대할 방침이다.

장민영 행장은 “앞으로도 일과 가정이 양립할 수 있는 안정적인 돌봄 환경 조성을 위해 국책은행으로서 책임을 다하겠다”고 말했다.

한편 IBK기업은행은 국내 중소·중견기업의 인공지능(AI) 기술 개발과 시스템 도입 가속화를 위해 ‘AI 대전환 도약대출’을 앞서 출시했다. 지원 대상은 기술 혁신과 AI 전환을 추진하는 중소·중견기업이다. 기업당 최대 30억원 이내에서 운전·시설자금을 지원하며 최대 1.5%포인트의 대출 금리 감면 혜택도 제공한다. 총 5000억원 한도로 공급될 예정이다.