민간 기업 특별 출연·정책금융 금융지원 첫 사례 비수도권 협력사 시설투자 지원

[헤럴드경제=서상혁 기자] 한국산업은행은 신용보증기금, 한화그룹 방산·조선 계열사와 ‘동반성장 금융프로그램’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

한화그룹(한화오션·한화에어로스페이스·한화시스템·한화엔진)에서 신용보증기금에 특별출연을 실시하고 신용보증기금은 협력업체 앞 우대보증을 제공하며 한국산업은행은 특별자금을 활용하여 시설자금을 지원하는 식이다.

비수도권 소재 방산·조선 협력사의 시설투자를 지원하여 지역균형발전과 공급망(방산‧조선) 안정화에 기여하는 한편, 나아가 자동화 설비 도입 확대를 통한 산업안전 역량 강화를 위해 마련됐다.

이번 프로그램은 민간기업의 특별출연, 정책금융기관의 우대보증 및 시설자금 지원이 연계된 첫 번째 협력모델이다.

금융프로그램의 구체적인 금액 규모는 추후 세부 협의 이후 정해질 예정이다.

박상진 한국산업은행 회장은 “방산과 조선산업은 대한민국의 안보와 경제를 함께 뒷받침하는 대표적인 전략산업이며, 그 경쟁력은 협력업체의 지속적인 설비투자와 생산역량 강화에서 비롯된다“며 ”지방소재 협력업체의 안정적 시설투자와 산업안전 역량 강화를 지원하는 계기가 되기를 기대한다“고 말했다.