광주교육에 흡수 우려 커지는데 교육청 원론적 답변 지적

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남광주통합특별시의회 김진남 의원(재선, 순천·교육위원회)은 최근 열린 통합특별시교육청 광주청사 업무보고에서 “광주청사 신축과 기능 강화에 대한 교육청의 분명한 입장과 구체적인 추진 계획을 밝혀야 한다”고 촉구했다.

김 의원의 질의는 광주청사 신축 사업이 이미 교육부 중앙투자심사를 통과했지만, 교육감 선거와 전남·광주 교육청 통합 등 여건 변화로 추진 경과 보고가 미뤄지면서 향후 사업 방향이 불투명한 상황을 짚은 것이다.

김 의원은 “통합교육청의 효율적인 조직 운영과 근무환경 개선을 검토하는 것은 필요하지만, 이러한 논의가 광주청사 신축을 계속 미루거나 기능을 축소하는 근거가 돼서는 안 된다”고 지적했다.

이어 “교육청이 광주청사의 역할과 신축 여부에 대해 명확한 방향을 제시하지 않는다면 광주 교육가족들은 통합 이후 광주교육의 기능과 위상이 축소되는 것 아니냐는 불안감을 가질 수밖에 없다”고 말했다.

김 의원은 또한 “광주교육이 보유한 전문성과 경쟁력은 광주만의 자산이 아니라 전남광주통합특별시교육청 전체의 소중한 강점으로, 광주청사는 단순히 행정업무를 나눠 수행하는 분산 청사에 머물러서는 안 된다”고 강조했다.

이와 함께 “광주권 교육정책을 책임지고, 광주교육이 축적해 온 AI·디지털교육과 진학지원, 영재교육 등의 강점을 통합교육청 전체로 확산하는 핵심 거점으로 기능해야 한다”고 제안했다.

그는 또한 “전남과 광주의 교육통합은 어느 한쪽의 기능을 줄이거나 다른 한쪽에 흡수하는 방식이 아니라, 양 지역이 가진 강점을 함께 키우는 방향으로 추진돼야 한다”면서 “교육청은 광주청사 신축과 기능 강화에 대한 명확한 방향과 추진 일정을 조속히 제시해 광주 교육가족의 불안을 해소해야 한다”고 거듭 촉구했다.

이에 대해 최승복 부교육감은 “통합교육청의 청사 배치를 권역별·기능별로 구분할지에 대한 검토가 필요하다”며 “자율좌석제와 무좌석제 등 스마트 근무환경 도입 가능성도 함께 살펴봐야 하므로 아직 정책적 결정이 내려지지 않았다”고 원론적으로 답변했다.