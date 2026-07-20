‘피지컬 AI 기반 조선 사업 혁신 업무협약’ 체결 데이터센터 통합·소프트웨어 선박까지 영역 확대

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD현대가 네이버클라우드와 공동으로 조선산업 AI 생태계를 구축한다.

20일 HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 최근 세종에 위치판 네이버데이터센터에서 네이버클라우드와 이같은 내용의 ‘피지컬 AI 기반 조선 사업 혁신 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 HD한국조선해양 김형관 대표와 네이버클라우드 김유원 대표를 비롯한 양사 경영진과 관계자들이 참석했다.

양사는 조선업 특화 AI·클라우드 인프라 구축 데이터센터 및 통합 전력 인프라 구축, 소프트웨어 중심선박(SDV), 피지컬 AI·로봇, 디지털 교육 등 다양한 분야서 협력한다.

양사는 조선업 맞춤형 클라우드 및 AI 팩토리 구축을 통해 설계에서 생산, 연구개발에 이르기까지 조선 사업 전 영역에서 디지털 전환을 추진한다.

이후 공동 전문조직을 구성, AI 활용 모델 발굴과 기술 검증, 전문인력 양성 등의 인적 교류도 실시할 예정이다.

데이터센터에 필요한 전력인프라 분야 협력도 추진한다. HD현대가 보유한 친환경 엔진 기술과 에너지저장장치(ESS), 수소 연료전지 등 친환경 에너지 솔루션을 활용해 데이터센터용 전력 공급망을 구축하는 것이 핵심이다.

피지컬 AI 기술 기반의 스마트 조선소 구현에도 나선다. 양사는 선박 데이터 플랫폼과 AI 소프트웨어 및 로봇 기술을 접목한 AI 모델을 공동으로 개발해 실증하는 한편, 향후 선박 건조 이후에도 소프트웨어를 기반으로 선박을 제어·운영할 수 있는 소프트웨어 중심 선박(SDV) 분야까지 협력을 확대할 방침이다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “글로벌 AI 전환이라는 거대한 변화 흐름에 직면한 만큼 조선산업에 최적화된 AI 기반을 마련하는 것이 매우 중요하다”며 “HD현대와 함께 조선업 특화 클라우드 환경을 구축하고, 나아가 다른 산업으로도 확산 가능한 AI 혁신 모델을 만들어갈 것”이고 말했다.

김형관 HD한국조선해양 대표는 “HD현대가 보유한 2억 건 이상의 조선·해양 분야 데이터베이스에 네이버의 AI 기술을 더해 조선업에 특화된 AI 생태계를 구축해 나갈 것”이라며 “AI 기반의 지능형 스마트 조선소 구축을 성공적으로 완료해 미래 선박 시장을 주도해 나갈 것”이라고 말했다.