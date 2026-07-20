취업 성공 경험 공유…현직자 멘토링·고용센터 협업 강화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 청년 취업지원 사업인 ‘청년미래플러스’의 운영 성과를 점검하고 현장 의견을 반영한 사업 고도화에 나선다. 취업 준비 단계는 물론 입사 이후 직장 적응과 경력 설계까지 지원하는 체계를 강화해 청년들의 안정적인 노동시장 안착을 돕겠다는 취지다.

고용노동부와 한국산업인력공단은 20일 서울지방고용노동청에서 ‘청년미래플러스’ 사업 성과를 공유하고 발전 방안을 논의하기 위한 열린 소통 간담회를 개최했다고 밝혔다. 간담회에는 노동부와 산업인력공단, 사업 운영기관인 한국인공지능소프트웨어산업협회(KOSA), 현직자 멘토, 사업 참여 청년 등 20여 명이 참석했다.

이날 간담회에서는 사업 운영 현황과 주요 성과를 공유한 데 이어 청년 고용지원을 위한 고용센터 협업 방안, 사업 개선 방향 등이 논의됐다. 특히 현직자 멘토와 청년 멘티들이 자유롭게 의견을 나누며 프로그램에서 도움이 됐던 점과 추가 지원이 필요한 사항 등을 제안하는 시간도 마련됐다. 기존 회의 형식에서 벗어나 ‘피자 간담회’ 방식으로 진행해 자유로운 소통을 유도했다.

사업 참여 청년들은 현직자와의 1대 1 멘토링이 취업 과정뿐 아니라 입사 이후 조직 적응과 경력 설계에도 실질적인 도움이 됐다고 평가했다. 재직 청년 프로그램 참여자는 “취업 후에도 온보딩 교육과 경력설계 멘토링을 받으며 직장에 안착하는 데 큰 도움을 받았다”고 밝혔다.

현직자 멘토들은 청년들과의 지속적인 소통은 물론 멘토와 멘티 간 경험과 정보를 폭넓게 공유할 수 있는 교류의 장을 확대할 필요가 있다고 제안했다.

이병훈 산업인력공단 이사장은 “이번 소통 간담회가 청년들의 취업과 사회 진출에 실질적인 도움이 되기를 기대한다”며 “앞으로도 청년들의 취업 성공과 안정적인 사회 진출을 적극 지원하겠다”고 말했다.