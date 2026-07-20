“실패에서 배우지 못하면 또다른 실패 낳을 것”

[헤럴드경제=양대근 기자] 안철수 국민의힘 의원이 이재명 대통령을 향해 “부동산 대토론회에 문재인(전 대통령), 김현미(전 국토교통부 장관), 김수현(전 청와대 정책실장)을 패널로 초청하기 바란다”고 꼬집었다.

20일 안 의원은 자신의 페이스북에 “이재명 정부가 오는 23일 부동산 대토론회를 개최한다. 메가부동산 쇼로 반짝 인기를 끌 기획은 접고, 실패에서 배우고 근본적인 대책을 세울 자리가 필요하다”면서 이같이 지적했다.

안 의원은 “정부 홈페이지에는 주택공급과 세제 등 1,600건이 넘는 국민 제안이 접수됐다. 내 집 마련과 주거 불안에 대한 국민의 절박함이 크다는 뜻”이라며 “그러나 정부 정책은 실수요자들의 기대와 거꾸로 가고 있다”고 밝혔다.

이어 “특히 대출 규제를 강화하고 보유세 인상을 거론하는 것은 문재인 정부의 실패한 부동산 정책과 놀라울 정도로 닮았다”고 덧붙였다.

안 의원은 “문 전 대통령은 28번의 부동산 정책을 발표했고, 모두 실패했다. 서울 아파트 값은 2배로 뛰었고 LH 사태로 파국을 맞았다”면서 “김 전 장관은 “아파트가 빵이라면 밤을 새서라도 만들겠다”고 했지만, 말 뿐이었으며 신규 공급은 커녕 민간 재개발, 재건축 마저 좌초시켰다”고 지적했다.

이어 “김 전 정책실장은 보유세와 거래세 중과를 주도하며 소위 ‘똘똘한 한채’ 현상을 창시하고도, 정작 자가 아파트 재건축은 성사시켰다”면서 “노무현, 문재인 정부에 이어 이 대통령에게도 부동산 실패의 그림자가 어른거린다. 이럴수록 실패에서 배워야 한다”고 날을 세웠다.

그는 “문 전 대통령과 당내 권력 문제는 논의하면서, 국민의 최대 민생 현안인 부동산 문제에 대해서 그 정도 요청도 못하겠나”면서 “아마도 23일은 이 대통령을 추켜세우는 메가부동산 쇼를 상영하려 할 것”이라고 예상했다.

아울러 “그러나 그런 기획은 접고, 정책의 설계자와 집행자, 책임자가 국민 앞에서 가감없이 실패의 원인을 분석해야만, ‘부동산 대토론회’에 걸맞은 대안이 나올 것”이라며 “실패에서 배우지 못하고 집단편향에 갇혀 만든 대책은 또 다른 실패를 낳을 것이며 국민들을 고통에 빠지게 할 것이라는 점을 명심하길 바란다”고 적었다.