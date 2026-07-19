키윗과 전략적 파트너십 체결 선박용 블록 및 모듈 현지 생산 추진

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대는 최근 미국 종합 EPC(설계·조달·공사) 기업 키윗과 ‘조선 사업 협력을 위한 전략적 파트너십’을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 체결식은 미국 텍사스주 키윗오프쇼어 본사에서 진행됐다. 체결식에는 최한내 HD한국조선해양 기획부문장 전무, 채드 존슨 키윗오프쇼어 대표이사(CEO) 등 양사 경영진들이 참석했다.

키윗은 미국 최대 규모의 종합 건설·엔지니어링·인프라 전문 기업으로 발전·에너지·해양·산업시설 등 대형 EPC 프로젝트에서 강점을 갖고 있다. 특히 북미 지역을 비롯해 브라질을 포함한 남미 지역에서 다양한 대형 해양 구조물의 제작·설치·시운전 실적을 보유하고 있다.

양사는 파트너십 체결에 따라 미국 현지에서 선박 공동 건조를 모색하고, 선박용 블록 및 모듈 생산에 협력키로 했다. 또 HD현대가 보유한 설계·기자재 공급망 및 건조 기술과 키윗의 현지 제작·건설 역량을 결합, 미국 내 사업을 공동으로 진행할 계획이다. 선박용 블록 및 모듈의 현지 생산도 추진할 예정이다.

HD현대는 미국 현지에서 다양한 협력 사업을 전개하고 있다. 지난해 4월, 6월에는 헌팅턴잉걸스 및 에디슨슈에스트오프쇼어(ECO)와 미국 내 선박 건조를 위한 MOU를 체결한 바 있다.

HD현대 관계자는 “키윗과의 협력을 통해 조선업 재건을 위한 미국의 노력을 적극 지원할 계획”이라며 “향후 양사 간 협력을 FDC 분야로 확대, 폭발적 성장을 보이고 있는 북미 인프라 시장에서 사업 기회를 모색할 것”이라고 말했다.