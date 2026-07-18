[헤럴드경제=최원혁 기자] 18일 제1233회 로또복권 추첨에서 ‘2, 7, 20, 25, 37, 40’이 1등 당첨번호로 뽑혔다. 2등 보너스 번호는 ‘29’다. 당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 총 31명으로 각각 8억3797만원씩을 받게 된다.

1등 배출점은 자동 선택 15곳, 수동 선택 9곳, 반자동 선택 3곳이다. 특히 전남 영암군 대불로또판매점에서 수동 선택으로 1등이 5명 배출됐다. 만약 5게임 주인공이 동일인이라면 약 41억원을 받게 된다.

당첨번호 5개와 보너스 번호가 같은 2등은 각각 5697만원을 받는다. 당첨번호 5개가 일치하는 3등 당첨자는 4438명이다. 당첨금은 98만원이다.

자동 선택 15곳은 ▷가로대가판점(서울 은평구) ▷아차산역가로판매점(서울 광진구) ▷LOTTO복권(서울 강남구) ▷대산슈퍼(부산 북구) ▷포시즌마전점(인천 서구) ▷로또복권방(인천 서구) ▷알리바이(쌍촌점)(광주 서구) ▷신세계로또효천1지구점(광주 남구) ▷알리바이(광주 광산구) ▷포천 돈다발복권(경기 포천시) ▷노다지복권(경기 시흥시) ▷토큰박스(경기 남양주시) ▷행운복권판매점(충남 금산군) ▷다사랑복권(전북 전주시) ▷종합복권방(전남 해남군)이다.

수동 선택 13곳은 ▷복권상회(대구 달성군) ▷행운미니슈퍼(인천 부평구) ▷로또방(복권판매점)(대전 서구) ▷황금복권판매점(경기 안산시) ▷슈퍼복권방(경기 시흥시) ▷천하명당복권방(경기 수원시) ▷새수나다로또&씨스페이스치악산점(강원 원주시) ▷대불로또판매점(전남 영암군·5게임 당첨) ▷지에스(GS)25 진동에이스점(경남 창원시)이다.

반자동 선택 3곳은 ▷드림복권전문점(경기 평택시) ▷진양호(경남 진주시) ▷대박복권방(경남 김해시) 등이다.

한편 당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년(휴일인 경우 익영업일)이다.