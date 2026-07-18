[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 도로에서 끼어들기에 실패한 운전자가 자기 차량 가격을 언급하며 항의했다는 사연이 전해지자 누리꾼들의 비판이 이어지고 있다.

최근 유튜브 채널 ‘한문철 TV’에는 ‘3억짜리 차야! 양보 안 했다고 쫓아와서 시비 건 황당한 사건’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

제보자 A씨에 따르면 사건은 지난 13일 인천 남동구 한 고가도로 진입 과정에서 발생했다.

공개된 영상에는 한 외제 차량이 1차로에서 3차로까지 한 번에 차로를 변경하는 모습이 담겼다.

상대 차량의 갑작스러운 진입을 예상하지 못한 A씨는 경적을 길게 울리며 먼저 해당 구간을 빠져나갔다. 그러자 상대 차량 운전자가 A씨를 뒤쫓아와 경적을 여러 번 울리며 항의했다.

A씨가 차량을 세우자 상대 운전자는 “아니 그걸 안 비켜주느냐”고 따졌다. 이에 A씨는 “안 비켜준 게 아니라 옆 옆 차선에 있지 않았냐. 차선 2개를 한꺼번에 바꾸는데 그걸 어떻게 예측하냐”며 황당해했다.

그러자 상대 운전자는 “이 정도면 일부러 박으려고 들어온 것 아니냐”며 “박으면 좋냐. 이 차가 얼마짜리인데. 3억짜리다. 내가 속도를 줄이고 끼어드는데 뒤에서부터 일부러 속도를 높인 것 아니냐”고 주장했다.

A씨는 오히려 브레이크를 밟았다고 해명했지만 상대 운전자는 이후로도 “액셀 밟았냐, 안 밟았냐”, “그렇게 살지 마라” 등 쏘아붙였다.

영상을 접한 한문철 변호사는 “(상대 운전자가) 깜빡이(방향지시등)를 켰지만 늦게 켰다”고 분석했다.

누리꾼들 역시 “방향지시등을 켰다고 무조건 양보받을 수 있는 것은 아니다”, “3억이 아니라 30억짜리여도 저렇게 운전하면 안 된다”, “안전신문고에 신고해서 과태료 물게 하자” 등의 반응을 보였다.