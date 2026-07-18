[헤럴드경제= 박영훈 기자] “공모주, 안 받길 잘했네?”

일론 머스크 스페이스X의 나스닥 상장 과정에서 공모주를 한주도 받지 못해 논란이 됐던 한국. 너도나도 못 사서 안달이었지만, 정작 상장 한달만에 스페이스X는 공모가 이하로 추락했다. 무려 40%나 주가가 폭락했다.

일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)는 “목표를 달성한다면 스페이스X 가치는 지구상 나머지 모든 기업을 합친 것보다 커질 것”이라고 자신했지만 추락하는 주가를 막지 못했다.

우주항공 회사 스페이스X는 역대 최대 기업공개(IPO)로 큰 주목을 받았다. 하지만 공모가 거품론이 일며 주가는 연일 추락하고 있다. 수혜가 예상되던 국내 우주 ETF도 대규모 자금 이탈과 부진한 수익률에 시달리고 있다. 상장 전에는 스페이스X에 투자할 수 있는 사실상 유일한 대안으로 주목받았지만, 상장 이후 투자자들의 손실만 커지고 있다.

17일(현지 시간) 뉴욕 증시에서 스페이스X는 전 거래일보다 5.43% 하락한 123.99달러에 장을 마감했다. 스페이스X의 주가는 이달 15일 처음으로 장중 공모가(135달러) 아래로 추락한 데 이어 16일부터는 종가로도 공모가를 밑돌고 있다. 시가총액도 약 1500조 원이 증발했다.

스페이스X 주가가 공모가를 하회하게 된 배경으로는 높은 밸류에이션과 실적 우려 등이 꼽힌다. 현재 스페이스X의 주가매출비율(PSR)은 100배에 달한다. 이는 연간 매출액보다 시가총액이 100배 이상 크다는 뜻이다.

이런 상황에서 스페이스X의 차세대 핵심 우주선인 스타십의 13번째 시험비행이 돌연 중단된 점도 주가의 추가 하락을 부추겼다. 스타십은 스페이스X가 개발한 124ｍ 높이의 초대형 발사체다. 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)는 스타십에 사람과 화물을 싣고 화성으로 이주하는 것을 꿈꾼다.

내달 초로 예정된 보호예수 해제도 큰 부담 요인이다. 오는 8월 초 2분기 실적 발표 2거래일 뒤부터 기관 보유 물량의 보호예수가 풀린다. 그 규모는 9억 주를 넘을 것으로 추정된다. 이에 물량 출회에 따른 추가 하락 우려가 큰 상황이다.

스페이스X를 편입한 국내 우주 ETF 수익률도 처참하다. 한국거래소에 따르면, 스페이스X 상장일인 6월12일부터 이달 16일까지 스페이스X를 편입한 국내 우주 관련 ETF 5개의 평균 수익률은 –27.91%였다.

향후 스페이스X 주가에 대한 증권가 전망도 엇갈리고 있다. 특히 모닝스타는 현재 기업가치가 시장 평가의 절반 수준에 그친다며 적정 주가로 63달러를 제시했다. 모펫네이선슨도 131달러에 중립 의견을냈다.