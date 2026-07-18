[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 프로미스나인 이채영이 과거 불거졌던 전자담배 논란을 직접 언급했다.

16일 공개된 유튜브 채널 ‘입만열면’ 말미 다음 예고편에는 프로미스나인 멤버 이채영, 이나경이 출연했다.

예고편에서 이나경은 “솔직히 (이)채영이는 우리 집에 안 왔으면 좋겠다”라는 질문에, “채영이랑 제가 되게 유치하게 싸운 적이 있기는 하다”라고 답했다.

이에 이채영은 비명을 지르며 “그거 너무 부끄러워서 제발 이야기하지 말아달라”고 당부해 궁금증을 낳았다.

특히 이채영은 과거 불거졌던 전자담배 논란도 직접 언급했다. 그는 “제가 사진을 올렸는데 거기 전자담배가 찍혔다”며 “그 전자담배 회사에서 연락이 되게 많이 왔다”고 말해 궁금증을 높였다.

이채영은 지난 2023년 SNS에 올렸다가 삭제한 사진 속 물건이 전자담배라는 추측이 제기되며 논란의 중심에 선 바 있다. 이후 해당 사진이 온라인상에서 빠르게 확산되자 이채영은 사진을 삭제했다.

한편 이채영이 속한 프로미스나인은 오는 21일 정규 2집 ‘글로우 미’를 발매하고 컴백 활동에 나선다.