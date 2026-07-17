[헤럴드경제=고승희 기자] 지구촌 최대의 축구 축제인 월드컵 결승전이 미국식 ‘엔터테인먼트 쇼’로 변질됐다며 전 세계 축구팬들의 매서운 눈총을 받고 있다. 결승전에 오르지도 못한 미국의 국가가 나오는 것은 물론, 축구 역사상 전례 없는 대규모 ‘하프타임 쇼’를 위해 경기 규정까지 주무르면서다.

17일(한국시간) 영국 BBC 등 외신에 따르면, 오는 20일 미국 뉴욕·뉴저지 메트라이프 스타디움에서 개최되는 2026 북중미 월드컵 결승전 공식 식순에 미국 국가 제창이 전격 포함됐다.

통상 월드컵을 포함한 모든 A매치(국가대표팀 간 경기)에서는 그라운드에 나서는 양측 출전국의 국가만 연주하는 것이 오랜 철칙이다. 그러나 이번 결승전에서는 우승컵을 두고 격돌하는 아르헨티나와 스페인의 국가 외에, 개최국이라는 이유로 미국의 국가가 경기 직전 연주된다. 가창자로는 유명 팝스타 제니퍼 허드슨이 낙점됐다. 공동 개최국인 멕시코와 캐나다의 국가 연주 계획은 전무한 상태다.

더 큰 논란은 미국프로풋볼(NFL)의 챔피언결정전인 ‘슈퍼볼’을 고스란히 베껴온 듯한 비대해진 행사 규모다.

주최 측은 이번 결승전 하프타임에 방탄소년단(BTS)과 샤키라를 필두로 로비 윌리엄스, 로라 파우지니, 니콜 셰르징거 등 글로벌 팝스타들의 출연을 확정했다. 여기에 할리우드 배우 톰 크루즈와 초대형 인플루언서 ‘아이쇼스피드’까지 동원해 화려한 볼거리를 연출한다는 계획이다.

문제는 이 화려한 축제를 위해 축구 경기 고유의 흐름이 끊기게 됐다는 점이다. 축구는 전·후반 90분간 선수들의 체력 안배와 전술 흐름이 연속적으로 이어지는 스포츠다. 대기실에서 작정을 하고 전열을 가다듬어야 할 하프타임이 ‘미국식 콘서트’를 위해 늘어지면서, 경기력 저하 우려까지 나온다. 주최 측은 대규모 무대 설치와 공연 시간을 확보하기 위해 통상 15분으로 규정된 하프타임 휴식 시간을 25~26분 수준으로 두 배 가까이 늘렸다.