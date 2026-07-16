[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 최강희가 스토킹 피해를 호소한 가운데, 헬스 트레이너 출신 양치승이 분노를 드러냈다.

최강희는 15일 자신의 SNS에 “모두가 보는 글이기에 설명드린다”며 “글을 남기지 않으면 동의의 뜻으로 알고 차를 따라오겠다는 편지를 어제 확인했다. 며칠 전 저에게 말을 거셨던 분이라는 것도 알게 됐다”고 밝혔다.

최강희는 이어 “성함은 밝히지 않겠다”면서도 “찾아오지 말아 달라. 무응답도 거절의 의사”라고 분명히 선을 그었다.

그는 또 “동의 없는 대화 시도, 기다리는 것, 따라오는 것(스토킹)은 악의가 없는 행동이라고 하더라도 상대에게 심리적 공포감을 주는 행동이라는 점을 아셨으면 좋겠다”며 “찾아오지 말아 달라. 부탁드린다”고 거듭 호소했다.

마지막으로 최강희는 “방송국으로 보내시는 편지와 선물도 모두 정중히 거절하겠다”고 덧붙였다.

이 같은 글에 최강희와 절친한 사이이자 헬스 트레이너 출신 양치승은 “어디로 가면 돼? 요즘 기분도 안 좋은데 잘 됐다”는 댓글을 남겼다.

최강희는 양치승 트레이너의 지도하에 다이어트에 성공했고, 양치승의 헬스장 폐업 당시 “티 한번 안 내고 끝까지 챙겨주시고 문득문득 요 며칠 뵌 눈빛이 잊히지 않는다. 더 속상하다”라며 “관장님 뭘 해도 잘하실 거다. 도울 수 있는 건 돕겠다”고 응원한 바 있다.