통화정책방향 기자간담회 주요 발언

[헤럴드경제=김벼리·유혜림 기자] 신현송 한국은행 총재는 16일 8월 기준금리 인상 여부와 관련해 “모든 가능성을 열어두고 통화정책을 하겠다”고 밝혔다.

신 총재는 이날 한은 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 인상한 뒤 기자간담회에서 “앞으로도 나올 데이터가 중요한 게 많이 있어서 한쪽으로 단언할 수는 없다”며 이같이 말했다.

그는 “통화 정책의 경로는 사전에 결정해서 움직이는 것이 아니다”라면서 “앞으로 몇 차례 ‘살아있는 회의’(live meeting)를 통해 여러 지표에 무게를 두고 정책을 펴겠다”고 말했다.

그럼에도 신 총재는 향후 통화정책 방향에 대해 “물가상승률이 목표 수준까지 안정적으로 수렴한다는 확신이 들 때까지 (긴축 정책을)계속하겠다”고 말했다.

이어 “다음주 2분기 국민소득 통계를 발표하는데 얼마나 성장했고 GDI(국내총소득)가 계속 성장하느느냐, 1분기 아주 유례없는 수치가 나오냐, 수출이 워낙 잘 되는가 등을 주의 깊게 보겠다”고 말했다.

이와 함께 “8월 4일에 7월 물가가 나오는데 근원물가와 생활물가 등을 주의 깊게 보겠다”며 “금융안정 측면에서 환율이 여전히 높은 수준을 이어가고 있고, 부동산과 가계대출도 주의 깊게 보고 있다”고 말했다.

앞선 금통위에서 기준금리를 동결한 것에 대해 신 총재는 “지난달 통화정책방향(통방) 회의에서 금리를 올릴 수 있었지만 당시에는 추세가 불확실해 한 번 더 보고 가도 된다고 판단했다”고 말했다.

이는 기자간담회에서 ‘5월 통방에서 금리를 올리지 않은 것은 실기가 아니냐’는 질문에 “실기는 아니었다”며 밝힌 답변이다.

그는 “상황만 보더라도 선제적으로 올릴 수 있었지만 올리지 않은 것은 아직 데이터를 충분히 입수하지 못해서”라며 “중동상황이 불안한 상황에서 한 번 더 보고 가도 된다는 판단이 있었고 지금도 그렇게 생각한다”고 말했다.

신 총재는 “5월 이후 입수된 여러 정보에서 성장세가 더 강세를 보였다”며 “8월 (전망)때는 상당폭 조정되는 기회가 있을 것”이라고 말했다.

주식 시장에 대해서는 “주식은 부채와 달리 시스템 리스크로 연결되는 경로는 많지 않다”며 “요새 변동성이 높지만 실물 경제에 미치는 영향은 제한적”이라고 말했다.

그는 “다른 나라 사례를 봐도 증시가 큰 폭으로 조정돼도 금융계정 전체에 미치는 영향은 크지 않다”며 “2000년 나스닥 거품 당시 주가가 큰 폭으로 상승했다가 떨어졌는데 금융제도에 미치는 영향은 제한적이었다”고 말했다.

재정정책과 엇박자를 보이는 것 아니냐는 지적에 대해서는 “재정정책이 경제 전반에 성장 여력을 더 증가시킬 수 있는 투자로 이어진다면 엇박자가 안 될 수 있다”며 “특히 잠재성장률과 생산성을 높인다고 하면 그건 통화정책과 부합한다고 할 수 있다”고 말했다. 이어 “지출의 형태나 규모, 집행 속도 등에 따라서 해답이 바뀔 수 있다”고 덧붙였다.

최근 고용이 부진한 상황에 대해서는 “앞으로 중동전쟁 불확실성이 완화되면서 서비스업 고용을 중심으로 완만한 증가세를 보일 것”이라며 “최근 고용지표가 부진한 건 사실”이라며 “5월 통계는 마이너스가 나왔고, 6월에선 플러스로 전환됐지만, 아직도 부진하다”고 말했다.

이어 “장기적으로는 경제 구조가 고도화하면서 제조업에서 서비스업으로 넘어가는 구조적인 변화가 있다”며 “(단기적으로는)중동전쟁이 큰 영향을 미친 것으로 보인다”고 말했다.

신 총재는 “특히 석유화학 등 연료와 관련 있는 제조·건설업이 불확실성 때문에 고용하는 데 신중했던 것 같다”며 “중동전쟁 불확실성이 완화하면서 서비스업 고용을 중심으로 완만한 증가세를 예상한다”고 답했다.