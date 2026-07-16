내년도 예산안 편성·국가발전전략 수립 본격화…국민·국회·청년과 소통 강화 적극행정 우수공무원 포상…“하계휴가 적극 사용해 재충전” 당부

[헤럴드경제=김용훈 기자] 박홍근 기획예산처 장관이 하반기 국정 운영의 키워드로 ‘성과와 실천’을 제시하며 내년도 예산안 편성과 중장기 국가발전전략 수립에 속도를 내라고 주문했다.

예산안과 주요 정책 추진 과정에서는 국민과 국회, 전문가 등 이해관계자와 적극적으로 소통하고 관련 법령 제·개정도 신속히 추진할 것을 당부했다.

16일 기획예산처에 따르면 박 장관은 이날 정부세종청사에서 열린 제7차 확대간부회의에서 “하반기에 접어든 만큼 이제는 그간 계획했던 과제들을 실천에 옮길 시간”이라며 이같이 밝혔다.

박 장관은 내년도 예산안 편성이 진행 중인 상황에서도 국회와 정당의 의견을 선제적으로 수렴하고, 7월부터 임기를 시작한 민선 9기 지방자치단체와도 신속히 소통하겠다고 밝혔다.

또 중장기 국가발전전략을 마련하는 과정에서는 온라인 플랫폼을 활용한 국민 의견수렴을 확대하고, 미래세대인 청년들의 제안을 적극 반영할 것을 주문했다.

아울러 공익신고장려기금법과 자발적 탄소시장법 등 기획예산처가 중점 추진 중인 법안에 대해서는 국회 상임위원회와 사전 협의를 강화해 입법에 속도를 낼 것을 당부했다.

핵심 정책과제 가운데 난도가 높거나 중점 추진이 필요한 사안은 실행전략을 보다 촘촘히 마련해 조속히 이행할 것도 지시했다.

회의에 앞서 박 장관은 장관정책보좌관 임명식과 함께 모범공무원, 장기근속자, 사무관 승진자에 대한 임명장과 공로패를 수여하고 적극행정 우수 공무원과 격무부서를 포상했다.

그는 최근 국회 재정경제위원회 전체회의와 청년정책 전문가 토론회, 국가재정전략회의, 부처 업무보고 등 현안 대응에 힘쓴 직원들의 노고를 격려하며 “간부들이 솔선해 직원들의 하계휴가 사용을 독려해 재충전을 지원해 달라”고 말했다.