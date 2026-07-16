[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 임영웅의 콘서트 티켓 예매가 16일 시작된다.

공연 예매 플랫폼인 NOL 티켓은 16일 오후 8시 임영웅의 콘서트 ‘아임 히어로 - 더 스타디움 2(IM HERO - THE STADIUM 2)’ 티켓 예매를 시작한다.

1인당 2매까지 예매가 가능하며, 티켓 가격은 16만5000~19만8000원이다.

장년층의 압도적인 사랑을 받고 있는 임영웅의 콘서트 예매는 ‘전쟁’이라는 말이 나올 정도로 티켓을 구하기 어려운 것으로 알려져 있다.

매년 예매를 하려는 홈페이지 접속자가 대거 몰리면서 접속을 하지 못한 대기자가 수십 만 명에 달하기 일쑤였으며, 오픈과 동시에 매진을 기록하는 일이 반복됐다.

암표상들이 매크로를 통해 티켓을 확보해 티켓 한 장 정가의 30배에 가까운 500만원에 팔았던 일도 알려진 바 있다.

임영웅의 이번 콘서트는 오는 9월 4일부터 사흘간 고양종합운동장 주경기장에서 열린다.

임영웅은 지난 2020년 방송된 트로트 오디션 프로그램 ‘미스터트롯’에서 1위를 차지하며 인기 반열에 올랐다. 이후 그는 ‘이제 나만 믿어요’, ‘사랑은 늘 도망가’ 등의 노래를 발표하며 활발하게 활동 중이다. 현재 SBS ‘산골총각 영웅’을 통해 무대 위와는 또 다른 친근한 매력을 선보이며 시청자들과 만나고 있다.