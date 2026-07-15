[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 이영애(55)가 남편 정호영(75) 씨와 지인 모임에 착석한 모습이 포착돼 화제가 되고 있다.
작곡가 김형석은 14일 자신의 인스타그램에 “이영애 배우님 부부와 장일영 박사님”이라는 글과 함께 한 식당에서 찍은 사진을 올렸다.
네 사람이 식사를 함께 하는 이 사진에서 이영애는 남편과 나란히 앉아 카메라를 보고 미소지었다.
이영애는 세월을 비껴간 듯 여전히 소녀 같은 아름다운 얼굴로 감탄을 자아냈다.
이영애는 2009년 20세 연상의 재미교포 사업가 정호영 씨와 혼인했다. 정 씨는 국내 통신벤처 업계를 일군 대표적인 기업인으로 자산 규모가 2조원에 달하는 상당한 재력가로 세간에 알려져 있다. 두 사람은 2011년 쌍둥이 남매를 얻었다.
이영애는 지난 3월 배우 유지태와 함께 새 드라마 ‘재이의 영인’ 출연을 확정 지었다. 한국 멜로영화의 대표적인 작품인 ‘봄날은 간다’(2001년)에서 호흡을 맞췄던 두 사람은 25년만에 작품을 함께 해 주목받고 있다. 드라마는 서로 비슷한 상처를 안고 살아가는 두 남녀가 서로를 치유하며 삶을 다시 세워나가는 따뜻한 이야기를 보여줄 전망이다.
이영애는 지난해 10월 종영한 KBS 2TV ‘은수 좋은 날’이 가장 최근 작품이다.
이수지 영상서 울려퍼진 “재선거” 구호…“영상 내려”, “응원한다” 갈라진 반응, 무슨 일?
paq@heraldcorp.com