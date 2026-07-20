기아 오토랜드 광주, 센싱 및 AI 기술 접목한 시스템으로 스마트 안전 환경 구현 글로벌 센서 기업 씨크(SICK), 신뢰성 높은 현장 데이터 생성으로 디지털 전환 지원

최근 제조업 전반에서 인공지능(AI)을 활용한 생산성 및 품질 혁신을 넘어 산업안전 분야로의 디지털 전환이 빠르게 확산되고 있다. 특히 작업자의 경험과 주의에 의존하던 기존 안전관리 방식에서 벗어나, AI와 센서 기술로 위험을 사전에 감지하고 예방하는 ‘디지털 LoTo(Lock Out Tag Out)’가 새로운 산업안전 패러다임으로 부상하는 추세다.

LoTo는 설비 유지보수 및 정비 작업 시 예기치 않은 설비 가동을 방지하기 위한 필수적인 안전 절차다. 그러나 기존 방식은 작업자가 직접 자물쇠를 체결하는 등 절차를 수동으로 수행해야 해 안전 상태 검증이나 이력 관리에 한계가 존재했다.

이러한 한계를 극복하기 위해 등장한 ‘AI LoTo’는 AI와 정밀 센서 기술을 결합해 작업자와 설비, 주변 환경을 실시간으로 인식하는 차세대 안전관리 방식이다. 시스템이 자동으로 안전 조건을 실시간으로 판단해 예방 중심의 안전 체계를 구축하도록 돕는다.

최근 고용노동부 주관 우수사례 챌린지에서 대상을 수상한 기아 오토랜드 광주의 ‘AI LoTo 시스템’이 대표적인 실사례로 꼽힌다. 해당 시스템은 지문 및 NFC 기반의 작업자 인증, 안전문 잠금 구조, AI 비전 기반의 재실 인원 감지 등 다양한 기술을 통합 적용했다. 정비 작업자가 설비 내부로 진입할 때 고유 인증을 거치게 되며, 공정 내부에 작업자가 잔류해 있을 경우 설비 가동을 원천 차단하고 통제하는 스마트 안전 환경을 구현했다.

이 같은 AI 기반 안전 시스템이 정상 작동하기 위해서는 현장 상황을 실시간으로 감지하고 식별하는 정밀 센싱 기술이 필수적이다. AI가 정확하고 신뢰성 있는 안전 판단을 내리려면 왜곡 없는 현장 데이터가 선행되어야 하기 때문이다.

산업용 센서 및 자동화 솔루션 기업인 독일의 씨크(SICK)는 안전 솔루션, 머신비전, RFID 등 다채로운 센싱 기술을 바탕으로 제조 현장의 스마트 안전 시스템 구축을 지원하고 있다. 씨크의 세이프티 레이저 스캐너 및 3D 비전 센서 기술은 AI LoTo 시스템에서 작업자의 위치와 존재 여부, 위험 영역 내 진입 상황을 미세한 오차 없이 실시간으로 감지해 가동 제어에 필요한 핵심 데이터를 컨트롤러에 즉각 전달하는 역할을 수행한다.

특히 먼지나 불꽃 등 제조 공정 특유의 거친 환경에서도 오작동 없이 사람의 움직임만을 정확하게 분리하여 인식하는 고성능 센싱 알고리즘이 적용되어 시스템의 신뢰도를 한층 높였다는 평가를 받는다.

업계 관계자는 “산업안전 분야의 AI 고도화는 고성능 알고리즘뿐만 아니라 현장을 정확하게 이해할 수 있는 센서 기술의 결합이 뒷받침되어야 한다”라며 “기아 오토랜드 광주의 사례처럼 지능형 센서와 AI 기술의 융합을 통한 작업 환경 디지털 전환 및 안전 자립화 움직임은 앞으로 더욱 가속화될 것”이라고 전망했다.