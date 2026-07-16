[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과 이란이 공습을 주고받으며 사실상 종전 협상이 파기된 가운데, 이란 외무부가 현재로서는 미국과 협상 계획이 없다고 밝혔다. 외무부는 미국의 공습에 맞서 국가 방위에 총력을 기울이면서 종전 양해각서(MOU) 이행을 중단하겠다는 입장을 전했다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 15일(현지시간) 성명을 통해 “이란 정부는 현재 (미국과) 어떤 협상도 계획하고 있지 않으며, 오직 국가 방어에 총력을 기울이고 있다”고 말했다.

사실상 파기 상태인 종전 양해각서와 기존 합의 이행과 관련해서는 “합의는 상호 간의 의무 이행을 전제로 하는 것”이라며 “상대방이 먼저 약속을 위반한다면 이란 역시 의무 이행을 중단할 것”이라고 밝혔다. 현재의 긴장 상태는 미국의 약속 위반으로 촉발된 것이라고, 미국에 그 책임을 돌린 것이다.

그는 이어 “상호주의는 이란의 흔들림 없는 원칙이며, 우리는 앞으로도 이 기조를 굳건히 이어나갈 것”이라고 전했다.