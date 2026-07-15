삼성·한화·미래에셋·교보·현대차 등

[헤럴드경제=김은희 기자] 토스그룹이 올해 처음으로 금융복합기업집단으로 지정됐다. 빅테크 금융그룹으로는 최초다.

금융위원회는 15일 제13차 정례회의에서 삼성·한화·미래에셋·교보·현대차·DB·다우키움·토스(자산합계 순서) 등 8개 금융그룹을 2026년도 금융복합기업집단으로 지정했다고 밝혔다.

삼성 등 6개사는 2021년 이후 6년째, 다우키움은 2022년 이후 5년째 지정됐다.

토스는 올해 금융복합기업집단에 새롭게 포함됐다. 지난해 말 기준 자산총액이 41조3000억원, 주력업종인 여수신업의 자산이 33조원, 비주력업종인 금융투자업의 자산 7조2000억원으로 금융복합기업집단 지정요건을 모두 충족했다.

금융위는 금융그룹 차원에서 발생할 수 있는 재무·경영상 위험을 관리 감독하기 위해 2021년부터 매년 금융복합기업집단을 지정해오고 있다.

금융복합기업집단으로 지정되면 대표금융회사를 선정하고 이를 금감원에 보고해야 한다. 스스로 위험 집중·전이 등 집단 차원의 위험을 정기 점검·평가하고 내부 통제와 위험 관리를 위한 정책과 기준을 마련해 준수해야 한다.

또한 금융소비자 보호를 위해 필요한 중요사항을 공시하고 금융당국에 보고해야 한다. 재무건전성 확보를 위해 그룹 자본비율 100% 이상을 유지해야 한다.

감독당국은 매년 추가적인 위험을 평가하며 위험 현황과 관리실태를 3년 주기로 평가한다. 금융위 관계자는 “빅테크 금융에 대한 그룹차원의 리스크 관리·감독이 강화되는 계기가 될 것”이라고 말했다.