아동·청소년과 청년 활동가 만나 대화 앤 공주 “앞으로도 아동권리 증진 역할 해주길”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령 부인 김혜경 여사는 15일 영국 앤 공주와 함께 세이브더칠드런 코리아를 방문하고 “오늘 만남이 한국과 영국의 아동 보호 협력을 더욱 굳건히 다지는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “김 여사는 이날 오후 한국을 방문 중인 영국 앤 공주와 함께 서울 마포구에 위치한 세이브더칠드런 코리아를 방문해 아동권리 활동 현장을 살펴보고, 아동·청소년과 청년 활동가들을 만나 격려했다”면서 이같이 전했다.

안 부대변인은 “이날 일정은 아동권리 활동에 대한 사회적 관심과 지지를 확산하고, 미래세대인 아동·청소년과 청년이 주도하는 아동권리 활동을 응원하기 위해 마련됐다”면서 “김 여사와 앤 공주는 먼저 세이브더칠드런 코리아의 활동을 소개받고, 아동권리 증진과 기후위기 대응을 위한 다양한 프로그램에 대한 설명을 들었다”고 했다.

세이브더칠드런은 국제 아동권리 비정부기구(NGO)로, 전 세계 120여 개국에서 아동의 생존·보호·발달·참여의 권리를 위해 활동하고 있다.

이어 김 여사와 앤 공주는 아동·청소년과 청년 활동가들을 만나 활동을 소개받고 대화를 나눴다. 아동·청소년 기후행동 모임 ‘어셈블’은 이 자리에서 “개인과 사회, 기업, 국제사회가 아동의 기후권을 보호할 수 있도록 다양한 활동을 펼치고 있다”고 설명했다. 또 대학생 아동권리 서포터즈 ‘영세이버’는 “아동권리 증진을 위한 캠페인과 아동이 직접 참여해 목소리를 낼 수 있도록 돕는 활동을 통해 아동권리에 대한 사회적 인식을 높이고 있다”고 소개했다.

어셈블과 영세이버 활동가들은 기후위기 속에서도 아동권리가 보장될 수 있도록 공중보건 체계 강화, 교육·문화에 대한 지속적인 접근 보장, 아동친화적 재난 예방·대응 체계 구축, 기업의 지속가능경영에 아동의 관점 반영 등이 필요하다고 제안했다.

김 여사와 앤 공주는 이들 어셈블과 영세이버 활동가들의 이야기를 경청한 뒤, 아동권리 증진을 위해 적극적으로 활동하고 있는 아동·청소년과 청년 활동가들을 격려했다고 안 부대변인은 전했다.

이후 김 여사와 앤 공주는 ‘아프리카에 빨간 염소 보내기’ 사업에 대한 설명을 들었다. 안 부대변인은 “이 사업은 2010년 니제르의 식량위기를 계기로 시작된 국제개발협력 사업으로, 염소를 지원해 아동과 가족의 식량안보를 강화하고 지역사회의 자립과 기후위기 대응 역량을 높이는 것을 목표로 하고 있다”고 했다.

설명을 들은 김 여사는 “이 사업이 아동과 가족의 자립을 지원하고 더 나은 미래를 만들어가는 데 의미 있는 역할을 하고 있다”며 관계자들을 격려했다.

이날 김 여사는 “오랜 시간 아이들의 행복을 위해 헌신해온 앤 공주 부부에게 깊이 감사드린다”고 사의를 표하기도 했다.

이에 앤 공주는 “한국은 국제사회의 도움을 받던 수혜국에서 공여국으로 성장했다”면서 “앞으로도 국제사회에서 아동권리 증진과 국제개발협력을 위해 중요한 역할을 해주기를 기대한다”고 밝혔다.

안 부대변인은 “김 여사는 일정을 마치며 앤 공주에게 한국 방문에 대한 감사의 뜻을 전하고, 앞으로도 양국이 아동권리 증진과 기후위기 대응을 위한 협력을 지속적으로 확대해나가기를 희망했다”고 했다.