10월 순차 입사…1년 후 정규직 전환

[헤럴드경제=권제인 기자] 티웨이항공이 객실승무원(신입인턴) 채용을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 채용의 지원 접수는 오는 24일 14시까지 티웨이항공 공식 채용 사이트를 통해 진행되며, 최종 합격자의 근무 지역은 서울이다.

모집 공통사항으로는 기졸업자 및 2027년 2월 졸업 예정자로, 졸업 예정자의 경우 26년 10월 중 입사 및 근무에 지장이 없어야 하고 2차 면접 전형 시 졸업 예정 증명서 제출이 필요하다.

응시 자격으로는 영어 TOEIC 600점 이상 또는 TOEIC 스피킹, OPIc IM 이상의 공인 어학성적(2024년 7월 15일 이후 성적만 인정)을 보유하고 해외여행 결격 사유가 없어야 한다. 해당 분야 관련 자격증 소지자 및 외국어 능력 우수자(일본어, 중국어)의 경우 우대한다.

이번 채용 전형은 ▷서류전형·역량검사·영상면접 ▷1차 면접 ▷2차 면접 ▷채용검진 순으로 진행된다. 지원서 접수 마감 후 역량검사 및 영상면접 대상자는 오는28일에 발표되며, 이후 구체적인 면접 일정은 전형 단계별 합격자 발표 시 개별 안내될 예정이다.

최종 합격자는 10월 중 순차적으로 입사해 근무하게 되며, 인턴사원으로 1년 근무 후 심사를 거쳐 정규직으로 전환된다.

티웨이항공은 지속적인 항공기 도입을 통한 노선 확장으로 국내 저가항공사(LCC) 중 ‘최다 노선, 최다 항공기’ 항공사로서의 자리를 이어가겠다고 강조했다. 티웨이항공은 현재 국내선 5개, 국제선 58개 노선을 운항하고 있으며, 하반기 하반기 A330-900NEO 중대형기와 B737-8 등을 도입할 예정이다.

티웨이항공 관계자는 “더 멋진 변화의 시작을 함께할 열정적인 인재들의 많은 지원을 부탁드린다”며 “티웨이항공과 미래 성장을 함께 이끌어갈 수 있도록 아낌없는 지원에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편, 티웨이항공은 최근 국립항공박물관과 서울 강서구 국립항공박물관에서 서울 등명중학교 학생들을 대상으로 항공 진로 교육 강연을 실시하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.