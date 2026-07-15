- 생명硏 손미영 박사팀, 오가노이드 활용 신규 프로바이오틱스 균주 발굴

[헤럴드경제=구본혁 기자] 위염과 위게양, 위암 위험까지 부르는 헬리코박터 파일로리균 감염을 막을 수 있는 새로운 유산균이 발굴됐다.

한국생명공학연구원 국가아젠다연구소 손미영 박사 연구팀은 사람의 위를 실제와 비슷하게 구현한 위 오가노이드를 활용, 헬리코박터균의 증식을 억제하고 위 점막을 보호하는 신규 프로바이오틱스 균주인 DS1073을 발굴하고 작동 원리를 규명했다고 15일 밝혔다.

연구팀은 국내에서 확보한 340개의 유산균 후보 가운데 헬리코박터 억제 효과가 우수한 균주를 먼저 선별한 뒤 사람 위 오가노이드에서 효능을 비교·분석했다.

그 결과, DS1073은 헬리코박터균이 위 점막에 달라붙는 것을 효과적으로 막고 균의 생존력을 낮추는 것은 물론, 균이 위를 공격하는 데 필요한 여러 유전자들의 활성을 감소시키는 것으로 확인됐다.

실제 위를 보호하는 효과를 확인하기 위해 동물모델에서도 검증을 진행했다.

DS1073을 투여한 실험동물은 헬리코박터균이 위에 정착하는 양이 감소했고, 위 점막의 염증도 크게 줄어들었다.

또한 급성 위 점막 손상을 유도한 동물모델에서도 위 점막이 잘 보존됐으며, 점액층이 회복되고 위 조직 손상이 감소하는 효과를 확인했다.

유전자 분석을 통해 DS1073은 단순히 헬리코박터균을 억제하는 데 그치지 않고, 위 점막의 염증을 줄이고 손상된 조직의 회복을 돕는 여러 생체 신호를 조절해 위 점막을 보호하는 원리까지 밝혀냈다.

이번 연구는 사람의 위와 유사한 오가노이드에서 후보 균주를 선별한 뒤 동물모델까지 연계해 효능과 작동 원리를 체계적으로 검증할 수 있는 연구 플랫폼을 제시했다는 점에서 의미가 크다.

손미영 박사는 “위 건강 증진과 점막 보호를 위한 기능성 식품소재와 고기능성 유산균 제재 개발에 활용될 수 있을 것”이라며 “다만 실제 인체 적용을 위해서는 추가적인 안전성 및 임상적 요효성 검증이 필요하다“고 말했다.

이번 연구성과는 생명과학 분야 국제학술지 ‘Cell Communication and Signaling’에 게재됐다.