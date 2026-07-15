AI·반도체 등 금융지원 확대 지역인재 채용·사회적사업 발굴

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행은 15일 전남광주 지역 전략산업을 전담 지원하는 ‘신한SOL클러스터 전남광주’를 공식 출범했다. 지역별 전략산업에 특화한 금융 지원 체계를 구축해 기업금융 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

‘신한SOL클러스터 전남광주’는 이달 전남광주통합특별시 출범에 맞춰 운영을 시작한 지역 거점 금융 플랫폼이다. 지역 전략산업을 중심으로 성장 가능성이 높은 기업과 프로젝트를 발굴하고, 자금 지원부터 정책금융·신한금융그룹 계열사 연계까지 종합 금융서비스를 제공하는 역할을 맡는다.

이날 열린 개소식에는 고광완 전남광주통합특별시 문화산업부시장, 선석기 전남광주경제자유구역청장, 한상원 광주상공회의소 회장, 양진석 광주경영자총협회 회장, 안창주 광주창조경제혁신센터 대표이사, 정상혁 신한은행장 등이 참석했다.

정상혁 신한은행장은 “전남광주는 AI·반도체·미래모빌리티·에너지 산업의 핵심 거점으로 빠르게 도약하고 있다”며 “신한SOL클러스터 전남광주를 통해 개별 기업을 넘어 산업 공급망 전체를 살피고, 산업의 미래와 기업의 성장 가능성을 먼저 보는 금융을 실천하겠다”고 말했다.

신한은행은 AI·반도체·미래모빌리티·에너지를 중점 지원 산업으로 선정했다. 기업의 성장 단계에 맞춰 운전자금과 시설투자, 공급망·수출금융은 물론 투자금융(IB)과 자본시장 솔루션, 기업 컨설팅까지 연계 지원할 계획이다.

이를 위해 산업 전문성을 갖춘 기업금융 RM과 기업여신심사부 소속 전문 심사역을 현장에 배치했다. 이들은 기업 발굴부터 자금 수요 및 리스크 검토, 본점 전문부서와 그룹사·정책금융기관 연계까지 지원할 예정이다.

신한은행은 앞서 지난 3월 광주에 시니어 디지털 금융교육 공간인 ‘학이재 광주’를 개소했으며, 서남권역 고객상담센터를 통한 지역 인재 채용도 확대하고 있다.