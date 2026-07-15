신규취급액 기준 연 3.05% 신잔액 코픽스도 0.04%p↑

[헤럴드경제=유혜림 기자] 은행권 주택담보대출 변동금리 기준인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 석 달 연속 상승한 것으로 나타났다. 코픽스가 잇달아 상승하면서 은행들의 신규 주담대 변동금리도 덩달아 오를 전망이다.

15일 은행연합회에 따르면, 6월 신규 취급액 기준 코픽스는 5월(연 2.90%)보다 0.15%포인트(p) 높은 3.05%로 집계됐다. 석 달 연속 오르면서 3%를 넘어섰다. 잔액 기준 코픽스도 연 2.89%에서 2.94%로 0.05%p 올랐다.

코픽스는 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리로, 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품의 금리 변동이 반영된다.

코픽스가 떨어지는 것은 그만큼 은행이 적은 이자를 주고 돈을 확보할 수 있다는 것을 의미한다. 반대로 코픽스가 오르면 이자를 더 줘야 한다는 뜻이다.

신규 취급액 코픽스와 잔액 기준 코픽스는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외) 등 수신상품 금리를 바탕으로 산정된다.

2019년 6월 새로 도입된 ‘신(新)잔액기준 코픽스’는 연 2.5%에서 2.54%로 올랐다. 신 잔액 코픽스에는 기타 예수금과 차입금, 결제성 자금 등의 금리도 포함된다.