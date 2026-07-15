기후부, ‘고철·비철금속 수출신고 의무화’ 고시 개정

[헤럴드경제=이태형 기자] 구리스크랩과 전자폐기물 등 유용한 자원을 고철로 위장해 수출하는 것을 막기 위해 앞으로는 고철을 수출할 때도 당국에 신고해야 한다.

기후에너지환경부는 이런 내용을 담은 ‘폐기물의 국가 간 이동 및 그 처리에 관한 법률 적용대상 폐기물의 품목 고시’와 ‘국내 폐기물 재활용 촉진을 위해 수입이 제한되는 폐기물 품목 고시’ 개정안을 16일부터 행정예고한다고 15일 밝혔다.

개정안이 시행되면 현재는 수출입 시 신고하지 않아도 되는 고철과 비철금속이 수출 신고 대상에 포함된다.

구리스크랩은 전선과 파이프, 건축자재, 전자제품 등의 소재로 사용되며 전자폐기물에서는 영구자석과 희토류 등을 회수할 수 있다.

지난 2024년 8월 구리스크랩을 고철로 속여 중국으로 몰래 수출하다가 적발되는 등 구리스크랩과 전자폐기물을 고철로 위장해 외국으로 반출하는 사례가 지속해서 발생했다.

개정안에는 폐지류와 폐유리류 외 순환자원을 수입할 때는 수출입 신고를 하지 않아도 되도록 하고 폐식용유와 폐IC트레이도 신고를 면제하는 내용도 담겼다.

또 폴리에스테르 섬유 재생원료로 활용할 수 있지만 국내 화학섬유업체들이 생산시설을 외국으로 옮기면서 확보가 어려워진 ‘폴리에스터 소재 폐합성섬유’를 수입 금지 품목에서 제외하는 내용도 개정안에 포함됐다.

국내 재활용 시장을 보호하기 위해 수입을 금지해 왔는데 최근 재생 폴리에스터 섬유를 원하는 외국 의류기업들이 늘면서 제한을 풀기로 했다.

개정안에는 수입 금지 품목이더라도 품질·성능 분석 등 시험·연구를 위한 경우에는 수입을 허용하는 예외도 마련됐다.

이번 개정안은 8월 5일까지 이해관계자 및 각계 의견을 수렴한 후 규제 영향분석과 법제처 심사 등을 거쳐 내년 1월 1일 시행될 예정이다.

김고응 기후부 자원순환국장은 “이번 개정은 유용 폐자원의 수출은 촘촘히 관리하면서 수입은 원활하게끔 지원해 국내 핵심광물 공급망을 튼튼히 하려는 것”이라며 “국내 산업계가 필요로 하는 양질의 폐자원을 쉽게 확보할 수 있도록 규제 합리화를 지속 추진해 나가겠다”고 말했다.