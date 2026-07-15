우리은행·HSBC 거쳐 HUG 대표이사 역임 민간 금융·공공기관 경영 경험 두루 갖춰 “AI·딥테크 등 미래전략산업 성장 견인”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금은 신임 이사장에 권형택 전 주택도시보증공사(HUG) 대표이사가 임명됐다고 15일 밝혔다. 임기는 2029년 7월 14일까지 3년이다.

기보 이사장은 ‘공공기관의 운영에 관한 법률’에 따라 임원추천위원회가 중소벤처기업부 장관에게 후보자를 추천하고, 장관이 최종 후보자를 선정해 대통령에게 제청하는 절차를 거쳐 임명된다.

권 신임 이사장은 1968년생으로 대구 영진고와 서울대 국제경제학과를 졸업했다. 미국 미시간대 대학원에서 경영정보학 석사 학위를 받았다.

우리은행 투자금융본부와 홍콩상하이은행(HSBC) 상무를 거쳐 인천시장 경제·금융·투자 특별보좌관, 미단시티개발 부사장, 서울도시철도공사 상임이사 등을 역임했다. 이후 김포골드라인운영 대표이사와 HUG 대표이사를 지냈으며 최근에는 국정기획위원회 경제분과 자문위원으로 활동했다.

권 신임 이사장은 “인공지능과 딥테크 등 미래전략산업의 성장을 견인해 대한민국이 글로벌 벤처 4대 강국으로 도약하는 데 기보가 앞장서야 한다”고 말했다.

이어 “기술보증을 비롯해 기술사업화와 인수합병(M&A), 기술거래, 기술보호 등 혁신성장 지원을 강화해 중소벤처기업이 국가 경제혁신을 이끄는 주체로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.