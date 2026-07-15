전년比 매출 50% 성장…맞춤형 유산균 포트폴리오

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ웰케어의 프리미엄 유산균 브랜드 ‘바이오코어(BYOCORE)’가 브랜드 모델 화사(사진)와 촬영한 새로운 광고 캠페인을 선보인다고 15일 밝혔다.

바이오코어는 지난 3월 화사를 브랜드 모델로 발탁하고, ‘화사하게 증식한다’는 메시지의 캠페인을 전개했다. 그 결과, 매출은 전년 동기 대비 50% 성장했다. 이번 신규 캠페인도 기존 메시지의 연속성을 이어간다.

캠페인은 일상 속에서 마주하는 다양한 건강 고민을 보여주고, 맞춤형 유산균 제품을 제안한다. 4대 기능성 유산균 라인업은 ‘500억 유산균’, ‘피부면역 유산균’, ‘쓰리핏 유산균 다이어트’, ‘비피더스 다이어트’로 구성됐다.

바이오코어의 신규 캠페인 영상은 이날부터 지상파 및 케이블 TV, 주요 디지털 동영상 플랫폼을 통해 송출된다. CJ웰케어 관계자는 “소비자의 일상과 건강에 따른 맞춤형 유산균 제품을 제안하는 브랜드로 입지를 다지겠다”고 전했다.