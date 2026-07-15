[헤럴드경제=민성기 기자] 스페인에 완패해 2026 북중미 월드컵 결승 진출에 실패한 프랑스 축구대표팀의 디디에 데샹 감독이 주심의 판정에 강한 불만을 드러냈다.

프랑스는 15일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 대회 준결승전에서 스페인에 0-2로 무릎을 꿇었다.

이로써 1998년 프랑스 대회, 2018년 러시아 대회에 이어 통산 세 번째 우승을 노렸던 프랑스의 도전은 결승 문턱에서 좌절됐다.

프랑스는 6경기에서 무려 16골을 몰아치며 막강한 화력을 자랑했다.

그런데 스페인을 상대로는 단 한 골도 넣지 못하고 무기력하게 고개를 숙였다.

데샹 감독은 경기 직후 취재진에게 “선수들의 충격이 크다”며 “경기를 잘 통제한 스페인에 비해 우리가 기술적인 면에서 한 수 아래였다는 점을 인정해야 한다”고 말했다.

이어 “우리의 잘못이 먼저고 누군가를 탓하고 싶지는 않다”고 덧붙였으나, 엘살바도르 출신 이반 바르톤 주심을 향한 비판은 숨기지 않았다.

바르톤 주심은 전반 20분 뤼카 디뉴와 라민 야말의 충돌을 페널티킥 반칙으로 판정했다.

프랑스의 항의에도 판정은 그대로 유지됐고, 결국 키커 미켈 오야르사발이 골문 오른쪽 상단을 찌르는 슈팅으로 선제골을 장식했다.

데샹 감독은 “대답을 기대하지 않고 날카로운 질문을 하나 던지겠다. 과연 이 심판이 월드컵 준결승전을 관장할 수준이 되는가”라며 “우리가 오늘 졌기 때문에 하는 말이 아니다. (판정과 관련해) 여러 상황이 있었다”고 지적했다.

2012년 7월 부임한 데샹 감독은 2014년 브라질 대회부터 4회 연속 월드컵에서 프랑스를 이끌었다.

이번 대회까지 월드컵 통산 27경기 21승 3무 3패를 기록, 역대 최다승 감독이라는 새 역사를 썼으나 이를 끝으로 프랑스 대표팀을 떠난다.