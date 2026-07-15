‘로밍패스’ 개편, 가입·이용 단순화

LG유플러스는 해외 로밍 이용 과정에서 고객들이 겪어온 번거로운 설정·가입 절차를 줄이기 위해 ‘로밍패스’(사진)를 개편했다고 15일 밝혔다.

이번 개편의 핵심은 고객이 로밍 이용을 위해 직접 입력하거나 반복적으로 설정해야 했던 절차를 최소화한 데 있다. 해외 도착 시 자동으로 서비스가 시작되고, 가족 데이터 공유 절차까지 간소화된다.

LG유플러스가 로밍 관련 고객 의견을 분석한 결과, 고객들은 ▷현지 도착 시간 설정의 번거로움 ▷가족 간 데이터 공유 절차의 복잡함 ▷복수의 국가 여행 시 반복되는 로밍 가입 ▷패드 등 여러 개의 스마트 기기 이용 시 별도 연결 과정 등을 주요 불편사항으로 꼽았다.

LG유플러스는 고객이 실제 이용 과정에서 겪는 불편을 줄이고 로밍 가입부터 이용까지 전 과정을 단순화하는 데 초점을 맞춰 로밍패스를 개편했다.

이 같은 의견은 고객 참여(Co-Creation) 플랫폼 ‘심플랩(Simple. Lab)’을 통해 접수됐다. 심플랩은 고객이 통신 서비스 이용 과정에서 느끼는 불편과 개선 아이디어를 제안하는 고객 참여 플랫폼이다.

이번 개편을 통해 고객은 해외 도착 시간을 따로 설정하지 않아도 로밍 서비스를 이용할 수 있게 됐다. 기존에는 고객이 로밍 가입 시 현지 도착 시간을 직접 입력해야 했다.

개편된 로밍패스는 고객이 현지 공항에 도착해 처음 네트워크에 접속하는 순간 자동으로 서비스가 시작된다. 별도의 시간 설정 없이 해외 도착 직후 바로 데이터를 사용할 수 있다.

가족 고객은 데이터 공유를 보다 간편하게 이용할 수 있게 됐다. 가족 구성원이 로밍 데이터 나눠쓰기를 신청하면 대표 가입자가 로밍 가입과 데이터 공유를 한 번에 설정할 수 있다. 김광우 기자