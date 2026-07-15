서울성모병원 성경헌 전공의 연구 대한골대사학회 학술대회서 수상

가톨릭대학교 서울성모병원은 내과 성경헌(사진) 전공의(2년차)가 다자녀 출산 경험을 가진 여성일수록 폐경 후 골절 위험을 미리 파악하고 선제적으로 관리해야 한다는 연구 결과를 발표해 국제학술대회에서 수상했다고 15일 밝혔다. 성 전공의는 내분비내과 하정훈 교수의 지도하에 최근 개최된 대한골대사학회 국제학술대회(2026 Seoul Symposium on Bone Health)에서 우수구연상을 수상했다. 성 전공의는 국가 빅데이터를 활용, 출산력과 폐경 후 골격 건강의 연관성을 정밀하게 규명한 성과로 학회의 주목을 받았다.

해당 연구는 폐경 후 여성의 출산력, 누적 호르몬 노출 및 골격 건강(Parity, Cumulative Hormonal Exposure, and Skeletal Health in Postmenopausal Women)이라는 제목으로 발표됐다. 질병관리청이 공시한 2024년 국민건강영양조사 데이터를 기반으로 폐경 후 여성 1420명을 정밀 분석해, 골격 건강에 미치는 요인을 평가했다.

연구팀은 폐경 후 여성의 임신·출산 이력을 추적 분석한 결과, 3회 이상 임신한 다자녀 여성은 임신 비경험자 대비 폐경 이후 골절을 경험할 확률이 약 36% 높다는 사실을 확인했다. 통계적 정밀 분석에서도 이 같은 위험도 증가는 신뢰할 만한 수준으로 확인됐다.

연구를 주도한 성 전공의는 “생애 임신·출산 횟수와 호르몬 노출 이력을 종합적으로 고려하면 골절 위험을 평가할 수 있으며, 이를 토대로 임신 중 칼슘·비타민D 섭취나 규칙적인 골밀도 검진 등의 관리가 가능하다”며 “이번 연구를 계기로 골다공증 고위험군을 보다 정밀하게 평가하고, 환자 진료에 실질적으로 도움이 되는 연구를 이어가고 싶다”고 말했다. 김광우 기자