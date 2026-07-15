2027년형 모델에 최초로 적용 “소비자 디지털 경험 지속 강화”

포르쉐코리아가 2027년형 ▷911 ▷파나메라 ▷카이엔 ▷순수 전기 스포츠카 타이칸 모델에 ‘티맵 오토’ 기반 한국형 내비게이션을 새롭게 적용한다고 15일 밝혔다.

포르쉐 차량에 탑재되는 ‘티맵 오토’는 국내 도로 환경에 최적화된 실시간 교통 정보와 지도 데이터를 갖춘 티맵모빌리티와의 기술 협력을 통해 개발됐으며, 경로 안내 정확도를 비롯한 포르쉐 인포테인먼트 시스템 사용성 향상과 더불어 전동화 모델을 위한 편의성도 한층 더 높였다.

포르쉐는 글로벌 인포테인먼트 시스템의 일관성을 유지하면서도 한국 고객들이 일상적으로 사용하는 이동 환경과 디지털 경험을 차량 내에 자연스럽게 통합했다. 이를 통해 고객들은 더욱 정확한 경로 안내는 물론, 복잡한 도심 교차로와 고속도로 진출입 구간에 대한 직관적인 안내, 실시간 교통 상황 및 주요 도로 정보를 손쉽게 확인할 수 있다.

특히, 실시간 충전소 사용 현황, 충전기 상세 정보, 사용자 후기 등 다양한 정보를 제공하고, 필터 검색 기능을 지원해 주행 상황에 맞는 충전소를 더욱 편리하게 찾을 수 있도록 함으로써 전동화 모델의 사용 편의성을 높였다는 게 회사 측의 설명이다.

아울러 주행 가능 거리 지도를 통해 배터리 잔량 기준의 이동 가능 범위를 보다 정밀하게 확인 가능하며, 배터리 프리컨디셔닝 기능까지 지원해 장거리 이동 시에도 효율적인 주행 경험을 제공한다.

마티아스 부세 포르쉐코리아 대표는 “한국은 디지털 서비스에 대한 고객의 기대 수준이 매우 높은 시장으로, 차량 내 디지털 경험의 중요성 또한 지속적으로 확대되고 있다”며 “이번 ‘티맵 오토’ 도입을 통해 고객들의 이동 경험 전반의 완성도를 높이고, 고객 중심의 디지털 경험을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 포르쉐코리아는 올해 브랜드 탄생 78주년을 맞은 포르쉐AG의 17번째 자회사로, 2014년 1월 1일부터 포르쉐의 공식 수입 및 유통을 담당하고 있다.

포르쉐코리아는 세계적인 베스트셀러 ▷스포츠카 911과 ▷타이칸 ▷스포티한 SUV(스포츠유틸리티차량) 마칸 ▷카이엔 ▷4도어 파나메라 ▷미드엔진 스포츠카 718 박스터와 카이맨 등을 국내 시장에 선보이고 있다.

앞서 지난 5월에는 세브란스 어린이병원에서 메이크어위시 코리아와 함께 난치병 환아와 가족을 위한 ‘해피 칠드런스 데이, 소원이 자라는 5월’ 행사를 진행하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다. 서재근 기자