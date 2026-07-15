플러그인 심사 완료…쇼핑편의성 한층 강화 복잡한 연동 없이도 상품노출 신규고객 확대

메이크샵 이용 자사몰 기업들은 챗GPT로 상품정보를 노출할 수 있게 됐다.

e-커머스 기업 커넥트웨이브는 챗GPT 플러그인 심사를 완료했다고 15일 밝혔다. 메이크샵은 케넥트웨이브의 자사몰 제작솔루션이다.

커넥트웨이브는 “쇼핑몰 운영자는 별도의 복잡한 연동과정 없이 메이크샵에 등록한 최신 상품정보를 챗GPT 이용자에게 노출할 수 있다. 소비자가 챗GPT에서 원하는 상품을 검색하거나 추천을 요청하면 메이크샵 쇼핑몰의 최신 상품정보를 기반으로 관련 상품을 안내한다”고 설명했다.

이를 통해 판매자는 AI플랫폼이라는 새 고객접점을 확보하고, 신규고객 유입 및 매출 증대가 기대된다고 덧붙였다.

기존 쇼핑몰처럼 검색어를 반복 입력하거나 여러 페이지를 이동할 필요 없이 자연어 대화를 통해 원하는 상품을 찾을 수 있게 된다. 여러가지 상품 비교구매까지 한번에 가능해 새로운 AI 기반 쇼핑경험을 제공하게 된다고 회사 측은 전했다.

최근 AI가 포털을 대신해 새로운 검색창구로 자리잡으면서 쇼핑방식도 변하고 있다. 이에 따라 판매자에게는 새로운 고객접점을, 소비자에게는 편리한 쇼핑경험을 제공하는 AI기반 커머스가 확대될 전망이다.

커넥트웨이브 측은 “온라인쇼핑은 이제 AI와 자연스럽게 대화하며 원하는 정보를 찾는 ‘대화형 탐색’으로 바뀌는 추세다. 이에 맞춰 플러그인에서 메이크샵 쇼핑몰의 최신 상품정보를 실시간 연동하고 활용할 수 있는 서비스를 제공하겠다”고 했다.