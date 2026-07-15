7월 15일부터 한 달간 진행 전국 골프존 매장에서 누구나 참여 가능

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어가 8월 17일까지 한 달간 전국 골프존 매장에서 ‘타이어프로 컵 스크린 골프 대회’를 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 대회는 스크린골프 이용객들과의 소통을 강화하고, 금호타이어의 공식 유통전문점 ‘타이어프로’와 신제품 프리미엄 타이어인 SUV(스포츠유틸리티차량)용 ‘크루젠 GT Pro’와 승용차용 ‘마제스티 솔루스 EDGE’를 알리기 위해 마련됐다.

대회는 골프존 회원이면 누구나 참여할 수 있다. 골프존 투비전 NX를 비롯해 비전, 투비전, 투비전 플러스 기기가 설치된 전국 골프존 및 골프존 파크 매장에서 입장 가능하다.

대회 코스는 해발 700m 고지에 위치해 탁 트인 거망산 능선 경관을 자랑하는 18홀 규모의 산악형 골프장인 경남 함양군 ‘스카이뷰CC’로 지정됐다. 금호타이어는 대회 기간 동안 게임 내 각 코스와 스코어보드 등 경기 곳곳에 브랜드 로고를 노출할 예정이다.

참가자들을 위한 푸짐한 경품도 마련됐다. 스트로크 및 최다 라운드 우승자에게는 ▷1위 미즈노 MX FGD 아이언 세트(1명) ▷2위 테일러메이드 드라이버(1명) ▷3위 캐디톡 미니온 거리측정기(1명) 등을 증정한다.

이 외에도 등급별 시상, 홀인원 선착순, 롱기스트, 니어리스트 등 항목별 우승자에게도 스윙연습기, 드라이버, 우드 등의 골프용품을 지급한다. 특히, 대회에 참가한 모든 고객에게는 금호타이어 제품 할인 쿠폰을 제공한다.

윤민석 금호타이어 G.마케팅부문 상무는 “국내 골프 대중화를 이끈 골프존과 함께 3년 연속으로 ‘타이어프로’ 타이틀을 내건 스크린 골프 대회를 개최하게 되어 기쁘다“며 ”많은 고객들이 이번 대회를 즐기며 경기의 즐거움은 물론, 금호타이어의 ‘크루젠 GT Pro’와 ‘마제스티 솔루스 EDGE’의 가치도 함께 경험하는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

아울러 금호타이어는 오는 8월 1일 대전 골프존 조이마루에서 ‘타이어프로 지투어 믹스드 컵 대회를 개최한다.

한편, 지난해 창사 이래 최대 실적을 기록한 금호타이어는 올해 매출 목표를 5조1000억원으로 제시했다. 프리미엄 신차용 타이어 공급 확대와 고부가가치 제품군 공략을 강화하는 한편, 함평과 유럽공장 건설을 통해 글로벌 생산 체계 구축에도 속도를 낸다는 구상이다.