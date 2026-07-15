리퍼 서비스 역량 입증 서아프리카 지선망 확대 한국산 소형 고등어 운송 등 품목 다각화

[헤럴드경제=서재근 기자] HMM이 한국으로 수입되는 미국 캘리포니아산 오렌지를 4년 연속으로 가장 많이 운송했다고 15일 밝혔다.

미국 해운조사기관 JOC의 ‘피어스 데이터’에 따르면 HMM은 올해 한국으로 수입된 캘리포니아산 오렌지 가운데 42%(3060TEU)를 운송하며 해당 분야 1위를 기록한 것으로 나타났다.

HMM은 2023년 시장점유율 25%(2380TEU)를 기록한 이후 4년 연속으로 1위 자리를 수성하고 있다. 오렌지 수입 물량의 전반적 감소에도 안정적인 컨테이너 수급 관리, 선박 일정 관리를 통해 점유율을 지속 확대하고 있다.

오렌지와 같은 신선 화물은 냉장·냉동이 가능한 ‘리퍼 컨테이너’로 운송된다. 장기간 바다를 통해 운송하는 과정에서 신선도를 유지해야 하기에 까다로운 관리를 요구하는 고부가가치 화물로 분류된다.

HMM은 신규 시장 발굴에도 적극 나서고 있다. 워싱턴 체리와 같이 항공으로 운송되던 고가의 화물을 해상으로 안전하게 운송하는 것은 물론 K-컬쳐 열풍에 따라 급증하는 K-푸드, K-코스메틱 제품의 수출 물량도 리퍼 컨테이너를 통해 활발히 해외로 운송하고 있다.

최근에는 ‘허브 앤 스포크’ 전략을 기반으로 새롭게 시작한 서아프리카 지선망을 통해 국내산 소형 고등어 수출 물량을 운송하고 있다. 소형 고등어는 국내에서는 선호도가 낮지만 통째로 생선을 요리하는 아프리카 식문화에 적합하고, 북유럽산 대비 가격 경쟁력이 우수해 현지에서 러시아, 일본산보다 인기가 높다.

HMM 관계자는 “리퍼 컨테이너 운송 기술이 발전하면서 최근 품목이 다양화되고 변화의 속도가 빨라지는 추세”라며 “신규 고부가가치 시장 확대를 통해 수익성을 향상시켜 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, HMM은 HMM이 유럽 최대 규모의 특수화물 전시회에 참가해 글로벌 물류 시장 공략에 나섰다고 17일 밝혔다.

HMM은 지난달 네덜란드 로테르담에서 개최된 유럽 최대 규모의 특수화물 전시회 ‘브레이크벌크 유럽 2026’에서 단독 부스를 운영하는 등 글로벌 물류 시장 공략에 적극 나서고 있다.